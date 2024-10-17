Відомий український актор зізнався, як та чому пішов з армії

Роман Мацюта розповів яку посаду в ЗСУ йому пропонували.

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Роман Мацюта новини - Роман Мацюта розповів, чому пішов із ЗСУ / колаж: Главред, фото: instagram.com/roman.matsyuta

Український актор і музикант Роман Мацюта на початку повномасштабної війни в Україні почав служити в 9 батальйоні ДФТГ, і в перші дні обороняв столицю. Пізніше стало відомо, що артист пішов з армії.

У недавньому інтерв'ю Мацюта розповів Фокусу, чому залишив службу. Коли його батальйон розформували, актор опинився перед вибором.

Що робити далі Роман не знав, тому вирішив спершу поговорити зі знайомими професійними військовими. Вони дали йому цінну пораду.

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"Коли розформували батальйон і нам сказали самим шукати собі долю, я питав у досвідчених військових, що робити далі. І мені сказали, що ти не поспішай, на тебе ще війни вистачить. Ти роби те, чого ти можеш зараз навчити, а не тебе треба буде вчити. Можеш гнати транспорт - гони транспорт. Можеш співати пісні - їдь на передову, підтримуй бійців. Роби те, що ти вже зараз вмієш робити краще за всіх. І тоді кожен буде на своєму місці", - згадує Мацюта.

Після цього 48-річний артист повернувся до волонтерства, концертів і зйомок. При цьому він наголошує: хоч сам він уже надто травмований, щоб повертатися в армію, там усе ж таки є багато важливих професій без бойових зіткнень.

"В армії є багато спеціальностей, які не передбачають перебування саме на передовій. Можна там працювати з психологічної підтримки, що раніше виконували замполіти. Мені пропонували, я сказав, що на цю посаду я не піду. А фізично, може, трохи вже з травмами своїми застарий для справжньої роботи", - каже Роман Мацюта.

Кто такой Роман Мацюта? Роман Мацюта - український актор, співак, волонтер і колишній військовий. Служив у 9 батальйоні ДФТГ (до моменту його розформування). Найбільш відомі роботи:"Клятва лікаря", "Доброволець", "Сувенір з Одеси", "Таємний щоденник Симона Петлюри" тощо.

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