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Олександр Зінченко і Влада Седан показали фанатам на фото новонароджену дочку

Дмитро Відоменко
5 серпня 2023, 21:59 оновлено 5 серпня, 22:01
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Футболіст лондонського "Арсеналу" і збірної України Олександр Зінченко і Влада Седан влаштували першу фотосесію з новонародженою дочкою
Зінченко, Седан, діти
Олександр Зінченко і Влада Седан зробили спеціальну фотосесію з новонародженою донькою / колаж Главред, фото Instagram

Футболіст лондонського "Арсеналу" і збірної України Олександр Зінченко напередодні вдруге став батьком. Його дружина, Влада Седан, народила йому другу дочку. Подружжя не стали довго тягнути з професійною фотосесією. І скоро виклали результати в Instagram Влади.

"Наше перше фото в новому складі. Спасибі всім за привітання і Ваші теплі побажання. Обіймаю кожного", - підписала фото дружина Олександра.

До слова, пара дізналася стать своєї другої дитини (пару років тому у них народилася дочка Ева) ще перед його народженням. І провела з цього приводу вечірку на футбольному полі "Арсеналу".

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Зинченко

Нагадаємо, раніше екс-Віагру і дружину Валерія Меладзе Альбіну Джанабаєву запідозрили у вагітності на тлі чуток про розлучення з артистом. У Мережі активно обговорюють, коли ж на світ з'явиться малюк № 4.

Також здивував шанувальників Андрій Данилко, який розповів про свою любов і метеликів у животі. Правда, музикант натякнув, що зараз все ж не перебуває у відносинах.

Інші новини:

Олександр Зінченко Влада Седан Арсенал Лондон
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