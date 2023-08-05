Олександр Зінченко і Влада Седан показали фанатам на фото новонароджену дочку

Футболіст лондонського "Арсеналу" і збірної України Олександр Зінченко і Влада Седан влаштували першу фотосесію з новонародженою дочкою

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Олександр Зінченко і Влада Седан зробили спеціальну фотосесію з новонародженою донькою / колаж Главред, фото Instagram

Футболіст лондонського "Арсеналу" і збірної України Олександр Зінченко напередодні вдруге став батьком. Його дружина, Влада Седан, народила йому другу дочку. Подружжя не стали довго тягнути з професійною фотосесією. І скоро виклали результати в Instagram Влади.

"Наше перше фото в новому складі. Спасибі всім за привітання і Ваші теплі побажання. Обіймаю кожного", - підписала фото дружина Олександра.

До слова, пара дізналася стать своєї другої дитини (пару років тому у них народилася дочка Ева) ще перед його народженням. І провела з цього приводу вечірку на футбольному полі "Арсеналу".

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