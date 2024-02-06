Чому 7 лютого не можна ходити в магазин: суворі прикмети і заборони дня

Що не можна робити 7 лютого. Важливі заборони та прикмети, які вбережуть від серйозних неприємностей.

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Що не можна робити 7 лютого / фото: pixabay

7 лютого церква вшановує пам'ять Луки Елландського. Він народився в родині бідних землеробів-переселенців, які втекли з острова Егіна від нападу арабів. Лука багато працював у полі. У юнацькому віці він вирішив присвятити своє життя Богу. Хлопець таємно пішов із ченцями й оселився на Афоні. Він жив у пустелі, де заснував монастир Осіос-Лукас 845 року.

Лука був відомий своїми пророцтвами про майбутнє Греції, чудесами зцілення хворих і вигнаннями бісів. Його нетлінні мощі зберігаються в монастирі Осіос-Лукас і вважаються святинею.

Що можна робити 7 лютого

Цього дня потрібно пекти пироги з цибулею. Ними потрібно пригостити бідних. Предки вірили, що це допоможе притягнути успіх і удачу.

У ніч на 7 лютого може наснитися сон, який допомагає побачити справжню сутність речей.

Що не можна робити 7 лютого

1. Не можна 7 лютого носити сукні зеленого кольору. Жінки можуть стати самотніми.

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2. Не можна 2 лютого укладати шлюби. Предки вірили, що подружжя не проживе щасливе сімейне життя.

3 Не можна 2 лютого жінкам виходити на вулицю навіть за покупками. Там на них чекали неприємності.

Прикмети 7 лютого

Якщо цього дня тепло, то літо буде сонячним і спекотним.

Якщо цього дня гримить грім, то сіна буде мало.

Якщо цього дня вітряно, то буде великий урожай ярих.

Якщо цього дня сонце на заході червоного кольору, то літо буде холодним.

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