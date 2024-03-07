Буде мир і щастя: що потрібно зробити з гілочкою верби 8 березня

Що не можна робити 8 березня. Важливі заборони та прикмети, які вбережуть від негативу в домі.

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Що не можна робити 8 березня / фото: pixabay

8 березня церква вшановує пам'ять святого Феофілакта сповідника. Він був відданим учнем святого Тарасія. Святий Феофілакт будував храми, лікарні, будинки для паломників. Він роздавав милостиню, опікувався сиротами, вдовами та хворими.

Одного разу Феофілакт під час переговорів із новим імператором іконоборцем Львом V передбачив йому швидку загибель. За це правитель відправив його на заслання до фортеці Стровіль, де святий перебував 13 років до самої смерті. Про це повідомляє Благовіст.

У матеріалі Главреда читайте, що можна і не можна робити 8 березня.

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Що можна робити 8 березня

Цього дня потрібно зібрати гілочки верби і зробити з них віник. Ним варто підмести в будинку. Предки вірили, що цей віник зможе позбавити вас від усього негативного в житті.

Цього дня варто помолитися. У святого просили сил, щоб пройти через життєві негаразди, також просили миру і дива.

Цього дня варто розім'яти гілочку верби і покласти під хустку, зав'язану на голові. Вважалося, що це допоможе позбутися головного болю.

Що не можна робити 8 березня

1. Не можна 8 березня лягати спати занадто пізно. Інакше на людину можуть посипатися біди.

2. Не можна 8 березня будувати плани на майбутнє. Предки вірили, що вони не збудуться.

3 Не можна 8 березня злитися, лаятися і відмовляти в допомозі. Вважається, що через це ви самі можете опинитися в скрутному становищі.

Прикмети 8 березня

Якщо цього дня співає півень, то буде ясна погода.

Якщо цього дня сильний туман, то скоро будуть заморозки.

Якщо цього дня повернулися додому жайворонки, то весна буде теплою.

Якщо цього дня дощ, то таким буде і літо.

Що варто враховувати читачеві Цей матеріал – ознайомлювального характеру, його не слід сприймати як вказівку до дії чи абсолютну істину. Астрологія, ворожіння, екстрасенсорика, тарологія, мольфарство, феншуй та нумерологія не є академічними науками, їх положення та твердження не можна перевірити чи довести науковими методами. Це ж стосується різних тестів, характеристики людини за іменем та подібного. Крім того, прогнози та гороскопи не завжди збуваються, а збіги можуть бути випадковими.

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