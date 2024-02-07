3 речі можуть притягнути біду у ваше життя: що не можна робити 8 лютого

8 лютого церква вшановує пам'ять Федора Стратилата. Він був красивим і дуже сміливим. Легенда свідчить, що одного разу він узяв до рук меч, молився і переміг змія, який мешкав біля міста і тримав місто в страху. За це імператор Ліциній поставив його управителем міста. Феодор навернув до християнської віри багатьох громадян.
Пізніше почалися гоніння на християн. Феодор пообіцяв імператору принести жертви язичницьким богам і попросив зібрати в Гераклеї всі їхні золоті та срібні статуї. Феодор розбив їх на шматки і роздав жебракам. Городяни повстали проти солдатів імператора, після чого Феодор вирішив прийняти мученицьку смерть. Його довго катували, після чого ангел зцілив його. У результаті його стратили.
Що можна робити 8 лютого
- У цей день потрібно помолитися. У святого варто попросити про перемогу військових над ворогами, встановлення миру та вберегти від усякого зла.
- Цього дня варто почати готуватися до садово-городніх робіт. Предки оглядали та лагодили інвентар.
- Цього дня потрібно наточити всі ножі. Вважається, що це принесе в дім достаток і удачу.
Що не можна робити 8 лютого
1. Не можна 8 лютого заздрити. Цим можна притягнути до себе невдачі.
2. Не можна 8 лютого погоджуватися на хірургічні операції та ходити до стоматолога. Предки вірили, що лікування може бути невдалим.
3 Не можна 8 лютого відмовляти в допомозі нужденним. Через це ви самі можете опинитися в скрутній ситуації.
Прикмети 8 лютого
- Якщо цього дня холодно, то березень буде теплим.
- Якщо цього дня мороз, то весна буде ранньою.
- Якщо цього дня собака катається по снігу, то скоро буде тепло.
- Якщо цього дня туман, то скоро будуть опади.
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