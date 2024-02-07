3 речі можуть притягнути біду у ваше життя: що не можна робити 8 лютого

Що можна робити 8 лютого. Важливі прикмети та заборони, які можуть захистити вас від неприємностей.

https://glavred.net/primety/3-veshchi-mogut-prityanut-bedu-v-vashu-zhizn-chto-nelzya-delat-8-fevralya-10539860.html Посилання скопійоване

Що не можна робити 8 лютого / фото: pixabay

8 лютого церква вшановує пам'ять Федора Стратилата. Він був красивим і дуже сміливим. Легенда свідчить, що одного разу він узяв до рук меч, молився і переміг змія, який мешкав біля міста і тримав місто в страху. За це імператор Ліциній поставив його управителем міста. Феодор навернув до християнської віри багатьох громадян.

Пізніше почалися гоніння на християн. Феодор пообіцяв імператору принести жертви язичницьким богам і попросив зібрати в Гераклеї всі їхні золоті та срібні статуї. Феодор розбив їх на шматки і роздав жебракам. Городяни повстали проти солдатів імператора, після чого Феодор вирішив прийняти мученицьку смерть. Його довго катували, після чого ангел зцілив його. У результаті його стратили.

Що можна робити 8 лютого

У цей день потрібно помолитися. У святого варто попросити про перемогу військових над ворогами, встановлення миру та вберегти від усякого зла.

Цього дня варто почати готуватися до садово-городніх робіт. Предки оглядали та лагодили інвентар.

Цього дня потрібно наточити всі ножі. Вважається, що це принесе в дім достаток і удачу.

Що не можна робити 8 лютого

1. Не можна 8 лютого заздрити. Цим можна притягнути до себе невдачі.

відео дня

2. Не можна 8 лютого погоджуватися на хірургічні операції та ходити до стоматолога. Предки вірили, що лікування може бути невдалим.

3 Не можна 8 лютого відмовляти в допомозі нужденним. Через це ви самі можете опинитися в скрутній ситуації.

Прикмети 8 лютого

Якщо цього дня холодно, то березень буде теплим.

Якщо цього дня мороз, то весна буде ранньою.

Якщо цього дня собака катається по снігу, то скоро буде тепло.

Якщо цього дня туман, то скоро будуть опади.

Вас також зацікавить:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.