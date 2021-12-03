"Ворог атакує - ми наносимо контрудар": Резніков заявив про страх в "ЛДНР" через бій на Донбасі

До лав бойовиків "ЛДНР" через Bayraktar бояться записуватися "добровольці" - Резніков / usm.media

Після того, як сили ООС вимушено завдали удару по позиціях російських гібридних військ на Донбасі з безпілотника Bayraktar, прихильники бойовиків "ЛДНР" стали побоюватися записуватися на службу до лав незаконних збройних формувань. Застосовуючи БПЛА, Україна не порушує "Мінськ" і діє у відповідь на провокаційні обстріли. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков.

Під час свого виступу у Верховній Раді в п'ятницю, 3 грудня, він сказав про те, що українські війська не порушують Мінських угод і не йдуть в атаку в зоні конфлікту. Зброя застосовується у разі порушення противником режиму тиші. Коли механізм попередження через ОБСЄ не діє, сили ООС змушені відкривати вогонь.читайте такожУдар України на Донбасі і реакція Путіна: дипломат оцінив ймовірність військової операції РФ

"Ми не порушуємо Мінські угоди, ми не атакуємо в зоні ООС. У разі, якщо ворог порушує режим тиші, вбивають наших військових, ми попереджаємо через ОБСЄ про те, щоб вони припинили обстріли. Якщо цей механізм не працює, ЗСУ, користуючись ст. 51 Статуту ООН про право на самозахист, використовують всі необхідні сили і засоби", - пояснив Резніков.

Також він додав, що в лавах російсько-терористичних військ на Донбасі стали побоюватися підписувати контракт і йти на службу до "ЛДНР" після того, як ЗСУ застосували безпілотник Bayraktar

"Всім відомий факт, що ми були змушені використовувати Bayraktar з одним чітким пострілом по відповідній гарматній установці. За даними нашої розвідки на сьогоднішній день в окупаційних військах вже бояться записуватися на контракт і служити в таких формуваннях. Вони розуміють, чим це може закінчитися", - підкреслив Олексій Резніков.

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Застосування ЗСУ безпілотника Bayraktar на Донбасі

Збройні сили України 26 жовтня застосували безпілотний літальний апарат Bayraktar під час російсько-українського конфлікту на Донбасі. Російські збройні формування обстріляли позиції ЗСУ з гаубиць Д-30 в районі Гранітного. Два українських військових отримали поранення, один з них загинув. Сили ООС за наказом головнокомандувача армії Залужного відкрили вогонь у відповідь по позиціях противника. В результаті була знищена ворожа гармата.

Франція і Німеччина висловили стурбованість загостренням збройної конфронтації на Донбасі і застосуванням Україною безпілотника Bayraktar. Париж і Берлін закликали сторони конфлікту до стабілізації ситуації і заявили про продовження роботи в рамках нормандського формату.

Командувач Об'єднаними силами ЗСУ Сергій Наєв заявив, що БПЛА Bayraktar дислоковані не тільки на Донбасі, але й в північних і південних регіонах України. Війська готові застосувати безпілотник в будь-який час доби, включаючи бойові умови.

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