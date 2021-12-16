"Врятуйте мене, я туди не хочу": Луценко розповів, як Зеленський міг опинитися в партії Порошенка

Екс-генпрокурор України розповів подробиці / Главред

П'ятий президент України Петро Порошенко пропонував на той момент шоумену, нині президенту Володимиру Зеленському увійти до першої п'ятірки його партійного списку.

Як розповів колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко в коментарі "Цензор.Нет", їх розмова відбулася перед позачерговими виборами до Верховної Ради в 2014 році

"Порошенко попросив його привести в день голосування списків до Верховної Ради. Тому що він дуже хотів його ввести в першу п'ятірку. [...] У нас з ранку з'їзд. Але ще годину до цього Зеленський заявляється в адміністрацію президента Порошенка", – сказав він.

За словами екс-генпрокурора, він був присутній на зустрічі, оскільки був запрошений Порошенком.

"Ми заходимо в кабінет президента. Порошенко закінчує розмову по телефону. Я ще запам'ятав. Там у кабінеті було кілька картин, одна з яких – моя улюблена часів Януковича - намальовані Карпати і внизу написано: "Карпати. Донбас". [...] І ось я показую цю картину Зеленському, ми посміялися. Петро ж заведений на своєму: "Вам тут смішно, а нам країну треба рятувати, Володя, треба всім разом", – згадав Луценко.

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"Каже:"Юрію Віталійовичу, врятуйте мене, я туди не хочу". В принципі, абсолютно ясно, що він не міг там бути. Йому запропонували, він відмовився", - пояснив Луценко.

Нагадаємо, згідно з останнім опитуванням, за партію "Європейська солідарність" готові віддати свої голоси 19,8% українців серед тих, хто збирається голосувати і визначився зі своїми уподобаннями на парламентських виборах. За "Слугу народу" проголосують 18,4%, свідчать дані опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

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