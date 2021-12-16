"Врятуйте мене, я туди не хочу": Луценко розповів, як Зеленський міг опинитися в партії Порошенка

За його словами, Зеленський і Порошенко провели зустріч перед виборами в 2014 році.
П'ятий президент України Петро Порошенко пропонував на той момент шоумену, нині президенту Володимиру Зеленському увійти до першої п'ятірки його партійного списку.
Як розповів колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко в коментарі "Цензор.Нет", їх розмова відбулася перед позачерговими виборами до Верховної Ради в 2014 році
"Порошенко попросив його привести в день голосування списків до Верховної Ради. Тому що він дуже хотів його ввести в першу п'ятірку. [...] У нас з ранку з'їзд. Але ще годину до цього Зеленський заявляється в адміністрацію президента Порошенка", – сказав він.
За словами екс-генпрокурора, він був присутній на зустрічі, оскільки був запрошений Порошенком.
"Ми заходимо в кабінет президента. Порошенко закінчує розмову по телефону. Я ще запам'ятав. Там у кабінеті було кілька картин, одна з яких – моя улюблена часів Януковича - намальовані Карпати і внизу написано: "Карпати. Донбас". [...] І ось я показую цю картину Зеленському, ми посміялися. Петро ж заведений на своєму: "Вам тут смішно, а нам країну треба рятувати, Володя, треба всім разом", – згадав Луценко.
читайте також"Бреше, як дихає": Аваков розповів про стосунки із Зеленським і ПорошенкомКолишній генпрокурор зазначив, що результат зустрічі був відомий заздалегідь.
"Каже:"Юрію Віталійовичу, врятуйте мене, я туди не хочу". В принципі, абсолютно ясно, що він не міг там бути. Йому запропонували, він відмовився", - пояснив Луценко.
Нагадаємо, згідно з останнім опитуванням, за партію "Європейська солідарність" готові віддати свої голоси 19,8% українців серед тих, хто збирається голосувати і визначився зі своїми уподобаннями на парламентських виборах. За "Слугу народу" проголосують 18,4%, свідчать дані опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.
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