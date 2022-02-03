"Спочатку потрібно попрацювати": в ЄС відповіли на запитання України про дату вступу

В Євросоюзі відповіли на запитання України про дату вступу/ Reuters

Виконання Угоди про асоціацію з Євросоюзом відкриє шлях для наступних можливих кроків, тому Україні зараз варто зосередитися на втіленні у життя цих домовленостей.

Проте конкретну дату, коли Україна може вступити до Євросоюзу, в ЄС поки назвати не можуть. Про це заявив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс в інтерв’ю ТСН під час візиту до Києва.

"Прем’єрміністр Денис Шмигаль у власному виступі також наголосив, що зараз нам потрібно зосередитися на виконанні Угоди про асоціацію. І це те, що ми обговорювали. Тому що в певному сенсі виконання Угоди про асоціацію відкриє шлях для наступних можливих кроків", – зазначив Домбровскіс.

На запитання журналістів, що він відповів на прохання очільника українського уряду Дениса Шмигаля назвати дату вступу України до Євросоюзу, Домбровскіс наголосив, що не називав якісь можливі дати вступу. За його словами, у ЄС поки не можуть сказати конкретні дати – спочатку потрібно "попрацювати і використати весь потенціал Угоди про асоціацію".

Допомога Україні від ЄС

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз надасть Україні перший транш на 600 млн євро без додаткових умов. Загальний обсяг виділеної макрофінансової допомоги становить 1,2 млрд євро. Про це заявили в Офісі президента після зустрічі президента України Володимира Зеленського і віцепрезидента Єврокомісії Валдіса Домбровскіса.

Реклама

Також раніше стало відомо, що ЄС мобілізує до 6,5 мільярдів євро інвестицій для підтримки економіки України. Про це заявив єврокомісар з розширення та сусідства Олівер Варгеї під час візиту до Києва.

Вас також може зацікавити: