"Клоун, блазень або придурок": Кислиця поставив Лаврова на місце за слова про Україну

Сергій Кислиця жорстко відповів на заяву Сергія Лаврова, яка насмішила учасників саміту G20 в Індії.

Кислиця, Лавров / скріншот YouTube

Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця висловився про заяву міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова під час саміту G20 в Індії.

Кислиця не стримав емоції, реагуючи на заяви Лаврова про те, що Росія "зупиняє війну, яку розв'язали проти нас".

"Клоун, блазень або придурок. Клоун - кумедний персонаж цирку, а блазень - людина, яка розважає свого господаря. "Війна, яку розв'язали проти нас", - каже жалюгідний Лавров, виставляючи себе посміховиськом, викликаючи принизливий регіт публіки. Безчесний придурок!", - написав Кислиця в Twitter.

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Нагадаємо, глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що нібито Росія не починала війну в Україні.

За словами Лаврова, президент-диктатор Володимир Путін нібито хоче завершити війну,"яку почала Україна".

"Війна в Україні вплинула на енергетичні інтереси Росії, а конфлікт (війна РФ проти України - ред.) ми намагаємося зупинити, який розв'язали проти нас за допомогою українського народу", - сказав Лавров.

Також повідомлялося, що міністр закордонних справ країни-окупанта Російської Федерації Сергій Лавров сказав, що, мовляв, "наступною Україною" може стати Молдова. Він вибухнув пропагандистською риторикою і звинуватив Кишинів у намірі вступити до НАТО і навіть, мовляв, "об'єднатися" з Румунією.

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