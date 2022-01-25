Екснардеп від Слуги народу влаштував бійку в міськраді Одеси

Олександр Дмитру вліз у бійку / Думська

Народний депутат Артем Дмитрук, який нещодавно вийшов з президентської партії Слуга народу, влаштував бійку на засіданні земельної комісії Одеської міськради.

Як пише місцеве видання Думська, він намагався прорватися на засідання у справі про розгляд відведення землі під санаторієм Держприкордонслужби.

Дмитрук разом з "групою підтримки" пройшов в зал, розташований на другому поверсі, і почав бігати по столах, а також ламати меблі. Його почали зупиняти співробітники муніципальної охорони.

У підсумку кілька людей отримали травми різного ступеня тяжкості.

У поліції передавати, що інцидент кваліфікували за ч.3 ст. 296 КК (хуліганство). Крім того, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за статтею 351 (перешкоджання діяльності народного депутата України та депутата місцевої ради) та 346 (Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше у Бердянську посеред дороги побилися два депутати міської та районної рад.

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