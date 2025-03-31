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Стрес і дискомфорт: експерти назвали речі, які не можна зберігати в спальні

Віталій Кірсанов
31 березня 2025, 09:18
76
Спальні часто можуть ставати кімнатами, куди скидають речі, яким там не місце.
Речі, які не можна зберігати в спальні
Речі, які не можна зберігати в спальні / колаж: Главред, фото: скріншот з Youtube-каналу "Anna BeSt INFO"

Ви дізнаєтеся:

  • Які речі краще перенести зі спальні в іншу кімнату
  • Зарядним пристроям - не місце в спальні

Щоб створити стильну та зручну спальню, потрібно придбати якісний матрац, постільну білизну та затишні подушки. Далі в хід йде дизайн простору, який відображає вашу особисту естетику. Як пише Главред з посиланням на видання Real Simple, експерти назвали речі, які можуть захаращувати спальню і створювати не зовсім спокійний простір.

Автор Youtube-каналу "Anna BeSt INFO" також розповіла, які речі не можна тримати в спальні.

Тренажери, якими ви не користуєтеся

Спальні створені для того, щоб відпочивати, тому вони не повинні бути спортзалами. Однак якщо у вас невеликий будинок, то цілком нормально, що там у спальні є тренажери, але в тому разі, якщо ви ними користуєтеся.

"Цього року нарешті настав час позбутися бігової доріжки, заваленої одягом. Це не шафа. Купи одягу на біговій доріжці, велосипеді чи навіть на стільці сигналізують про те, що ви відкладаєте рішення, і додають стресу", - зазначила сертифікована віртуальна організаторка та засновниця компанії B. Organized Ніколь Габай.

Тож експертка радить перенести ці речі в іншу кімнату або взагалі продати, якщо ви тренуєтеся в іншому місці.

Речі, які ви більше не носите

Через забиту шафу у вашій спальні може створитися атмосфера стресу, тому важливо час від часу прибирати в ній.

"Також дуже важливо позбутися непотрібних або зламаних аксесуарів. Прикраси, ремені та сумочки, які ніколи не носять або які зламалися, займають місце і можуть спричинити втому від ухвалення рішень щоранку. Будьте чесними з собою щодо того, що ви маєте залишити, пожертвувати або викинути", - радить Габай.

Предмети, які мають бути в інших кімнатах

Експертка зазначила, що спальні часто можуть ставати кімнатами, куди скидають речі, яким там не місце. Це можуть бути старі квитанції, папери, спортивні сумки або випадкові предмети побуту.

"Настав час покласти ці речі туди, де їм належить бути. Щодня витрачайте кілька хвилин на те, щоб розкладати речі по своїх місцях, щоб ніколи не накопичувався безлад", - додала Габай.

Додаткові зарядні пристрої

Більшість людей заряджає свої телефони на ніч біля ліжка, однак якщо говорити про ноутбук, навушники чи планшет, то ці речі не обов'язково заряджати в спальні. Найімовірніше, ці шнури заплутаються і стануть брудними.

"Спальня має бути відступом від зовнішнього світу, а не продовженням вашого офісу. Скоротіть час, проведений за екраном, замініть приліжкові зарядні пристрої на непомітні шухлядки для зарядки або взагалі відключіть їх від мережі, щоб створити простір, що більше сприяє відновленню сил", - наголосила генеральна директорка бренду розкішної постільної білизни Pom Pom at Home Гільде Лейагат.

Занадто велика кількість декоративних подушок

Дві-три декоративні подушки можуть додати спальні кольору та текстури, проте більшості з нас не потрібно їх аж сім. За словами Лейагат, більше - не завжди краще, коли йдеться про прикраси.

"Хоча багатошаровість додає комфорту, занадто велика кількість подушок може зробити ліжко захаращеним, а не затишним", - пояснила вона.

Великі лампи

Освітлення може мати значний вплив на атмосферу приміщення, що є дуже важливим для спальні, проте варто звернути увагу на самі світильники та як вони впливають на атмосферу кімнати.

"Знаєте, чого не потрібно вашій спальні цього року? Громіздкі приліжкові лампи. Натомість ми пропонуємо підвіски та бра, які створюють елегантний вигляд, а також звільняють цінний простір на тумбочці", - зазначила партнерка Gale Sitomer Design Кара Велтен.

Дивіться відео про те, які речі не можна тримати в спальні

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