Ризик того не вартий: які речі не можна класти в пральну машину

Є речі, які, при жодних обставин, не можна прати в пральній машині, інакше ви їх не впізнаєте.

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Які речі не можна прати в машинці / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Щоб улюблене вбрання не стало не придатним до використання, його, в першу чергу треба правильно прати. На жаль, більшість з нас згадує про це надто пізно.

В матеріалі Главред ще раз нагадуємо цей важливий список речей.

Піджаки з плечиками або по фігурі

Фішкою цього предмету гардеробу є спеціальні ущільнювальні елементи або плечики. З їхньою допомогою, річ має красивий силует та може вигідно підкреслити талію. Однак піджаки змінять своє положення та втратять форму, якщо їх випрати в пральній машині. Краще прати їх акуратно вручну і не викручувати, або віддавати до хімчистки, де про одяг подбають професіонали.

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Купальники

Купальники краще прати руками, адже інакше вони можуть втратити свій колір та навіть розтягнутися. Річ у тім, що барабан спричиняє надто сильну механічну дію на тканину, кісточки бюстгальтера та бретельки, що неабияк псує річ.

Краватки

Якщо краватка якісна, її виготовляють з натурального шовку, який при механічній взаємодії може повністю зіпсуватися. Не використовуйте агресивні хімічні засоби при пранні та періть лише руками.

Вбрання з натуральної шкіри

На якість шкіри також негативно впливає механічна дія барабану, вона утворює на ній розводи та заломи. Це явно не той простенький матеріал, який можна просто покласти до пральної машини і зачекати на закінчення прання, ні про що не переживаючи.

Подушки на основі ортопедичної піни та наматрацники

Найкраще в такому випадку глянути на етикетку, де часто буває інструкція від виробника та можливі обмеження. Є небезпека, що, якщо увімкнути режим віджиму, піна буде просто подрібнена на маленькі шматочки. Такі речі перуться в теплій воді вручну, за допомогою м’якого миючого засобу. Викручувати зайву рідину не можна.

Бейсболки та кепки

Механічне прання може легко знищити каркас, який лише на перший погляд здається міцним. З цієї причини кепки і бейсболки зазвичай перуть руками. Не віджимайте речі, просто дайте зайвій воді стекти.

Серветки з мікрофібри

Прати серветки потрібно руками, адже під час машинного прання мікроволокно може втратити свої властивості.

Що таке пральна машина? Пральна машина - автономна установка для прання текстильних виробів (одягу, нижньої та постільної білизни, сумок та інших речей), а також іноді взуття, повідомляє "Вікіпедія".

Вбрання з бісером чи блискітками

Мілкі та красиві деталі на речах мають тенденцію відриватися під час прання. Це не лише зіпсує річ, однак може, якщо вони потраплять у водяний фільтр, стати причиною поломки самої пральної машини.

Речі, на яких є шерсть домашніх улюбленців

Ще одна річ, яка може потрапити до водяного фільтру пральної машини і зіпсувати техніку – шерсть собаки чи кішки. Перед пранням почистіть ретельно вбрання спеціальною щіткою.

Одяг з плямами з легкозаймистої речовини

Не можна категорично прати в машинці те вбрання, яке було забруднене бензином, мазутом, різними розчинниками або гасом. Такі речовини на одязі можуть займатися прямо в машинці, це призведе до поломки або навіть пожежі. Спочатку такі речі необхідно відмити в теплій воді з використанням сильнодіючих засобів і просушити.

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