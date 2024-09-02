УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і город
Читати російською
  1. Новини
  3. Життя

Ризик того не вартий: які речі не можна класти в пральну машину

Даяна Швець
2 вересня 2024, 16:55
34
Є речі, які, при жодних обставин, не можна прати в пральній машині, інакше ви їх не впізнаєте.
Ризик того не вартий: які речі не можна класти в пральну машину
Які речі не можна прати в машинці / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Щоб улюблене вбрання не стало не придатним до використання, його, в першу чергу треба правильно прати. На жаль, більшість з нас згадує про це надто пізно.

В матеріалі Главред ще раз нагадуємо цей важливий список речей.

Піджаки з плечиками або по фігурі

Фішкою цього предмету гардеробу є спеціальні ущільнювальні елементи або плечики. З їхньою допомогою, річ має красивий силует та може вигідно підкреслити талію. Однак піджаки змінять своє положення та втратять форму, якщо їх випрати в пральній машині. Краще прати їх акуратно вручну і не викручувати, або віддавати до хімчистки, де про одяг подбають професіонали.

відео дня

Купальники

Купальники краще прати руками, адже інакше вони можуть втратити свій колір та навіть розтягнутися. Річ у тім, що барабан спричиняє надто сильну механічну дію на тканину, кісточки бюстгальтера та бретельки, що неабияк псує річ.

Краватки

Якщо краватка якісна, її виготовляють з натурального шовку, який при механічній взаємодії може повністю зіпсуватися. Не використовуйте агресивні хімічні засоби при пранні та періть лише руками.

Вбрання з натуральної шкіри

На якість шкіри також негативно впливає механічна дія барабану, вона утворює на ній розводи та заломи. Це явно не той простенький матеріал, який можна просто покласти до пральної машини і зачекати на закінчення прання, ні про що не переживаючи.

Подушки на основі ортопедичної піни та наматрацники

Найкраще в такому випадку глянути на етикетку, де часто буває інструкція від виробника та можливі обмеження. Є небезпека, що, якщо увімкнути режим віджиму, піна буде просто подрібнена на маленькі шматочки. Такі речі перуться в теплій воді вручну, за допомогою м’якого миючого засобу. Викручувати зайву рідину не можна.

Бейсболки та кепки

Механічне прання може легко знищити каркас, який лише на перший погляд здається міцним. З цієї причини кепки і бейсболки зазвичай перуть руками. Не віджимайте речі, просто дайте зайвій воді стекти.

Серветки з мікрофібри

Прати серветки потрібно руками, адже під час машинного прання мікроволокно може втратити свої властивості.

Що таке пральна машина?

Пральна машина - автономна установка для прання текстильних виробів (одягу, нижньої та постільної білизни, сумок та інших речей), а також іноді взуття, повідомляє "Вікіпедія".

Вбрання з бісером чи блискітками

Мілкі та красиві деталі на речах мають тенденцію відриватися під час прання. Це не лише зіпсує річ, однак може, якщо вони потраплять у водяний фільтр, стати причиною поломки самої пральної машини.

Речі, на яких є шерсть домашніх улюбленців

Ще одна річ, яка може потрапити до водяного фільтру пральної машини і зіпсувати техніку – шерсть собаки чи кішки. Перед пранням почистіть ретельно вбрання спеціальною щіткою.

Одяг з плямами з легкозаймистої речовини

Не можна категорично прати в машинці те вбрання, яке було забруднене бензином, мазутом, різними розчинниками або гасом. Такі речовини на одязі можуть займатися прямо в машинці, це призведе до поломки або навіть пожежі. Спочатку такі речі необхідно відмити в теплій воді з використанням сильнодіючих засобів і просушити.

Как избавиться от запаха в стиральной машине инфографика
Як позбутися запаху в пральній машині - інфографіка / Главред

До речі, також може бути цікавим як випрати ковдру з синтепону в домашніх умовах. Чи можна прати цей матеріал у пральній машині - господині поділились корисними порадами.

Також Главред розповів, чи можна порошок для ручного прання засипати в автомат. Багато хто думає, що порошок для машинного та ручного прання — лише маркетинговий хід, а в упаковках знаходиться однаковий засіб, але це не так.

Інші цікаві новини про прання:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

пральна машинка одяг
Реклама

Головне за день

Перед візитом Гросі: Зеленський пояснив перспективи деокупації ЗАЕС

Перед візитом Гросі: Зеленський пояснив перспективи деокупації ЗАЕС

17:29 Україна
"Росіяни будуть шоковані": в ОП не виключають масовані удари вглиб РФ

"Росіяни будуть шоковані": в ОП не виключають масовані удари вглиб РФ

17:15 Україна
"Українцям треба думати, як вижити взимку": обмеження світла будуть 3-4 роки – Кошарна

"Українцям треба думати, як вижити взимку": обмеження світла будуть 3-4 роки – Кошарна

16:01 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Накриють штормовий вітер та грози: коли в Україну увірветься бабине літо 20465

Накриють штормовий вітер та грози: коли в Україну увірветься "бабине літо"

Вистачить чайної ложки: що додати під час варіння яєць, щоб шкаралупа легко чистилася 16244

Вистачить чайної ложки: що додати під час варіння яєць, щоб шкаралупа легко чистилася

Змушує німців шаленіти: чому в Німеччині не можна казати Ja Ja - що це означає 6914

Змушує німців шаленіти: чому в Німеччині не можна казати "Ja Ja" - що це означає

Чому яблука гниють прямо на дереві: як врятувати сад і врожай від катастрофи 4059

Чому яблука гниють прямо на дереві: як врятувати сад і врожай від катастрофи

Останні новини

17:33

Національний кешбек стартував в Україні: як отримати до 3000 гривень на місяць

17:29

Перед візитом Гросі: Зеленський пояснив перспективи деокупації ЗАЕС

17:26

Що потрібно винести з дому, щоб позбутися всього негативу - важливі прикмети

17:15

"Росіяни будуть шоковані": в ОП не виключають масовані удари вглиб РФ

16:59

Треба знайти дивний мішок за 5 секунд: непроста загадка для найкмітливіших

У Росії замало сил для захоплення Покровська, але оточення міста можливе – майор ЗСУ ГетьманУ Росії замало сил для захоплення Покровська, але оточення міста можливе – майор ЗСУ Гетьман
16:55

Ризик того не вартий: які речі не можна класти в пральну машину

16:50

Церковне свято 3 вересня: що заборонено робити у день мучениці Василиси

16:26

Деталі вартості будівництва й ремонту доріг мають бути відкриті – Держаудитслужба

16:12

Нафтобаза росіян у Пролетарську палала 9 днів, але виявлено ще одне вогнище

Реклама
16:01

"Українцям треба думати, як вижити взимку": обмеження світла будуть 3-4 роки – Кошарна

15:54

Приносять нещастя: які речі не можна купляти на секонд-хенді

15:51

Харків під обстрілом РФ: у місті серія потужних вибухів, є поранені

15:51

У Рівному лікарі онкоцентру влаштували танці на столах: керівництво закладу звільнюєтьсяВідео

15:44

Нацбанк має намір замінити всі "копійки": що зміниться для українців

15:37

"Буде важка зима": експерт зізналась, як обстріли ГЕС та ТЕС "вдарять" по енергетиці

15:28

Просто в день народження: зрадниця Регіна Тодоренко залишилася без чоловіка

15:23

У ЄС вимагають від Монголії арешту Путіна за ордером МКС: гучна заява Брюсселя

15:17

"Єдині новини" – друг ДШВ: телемарафон доєднується до систематичної підтримки Десантно-штурмових військ новини компанії

15:03

Попри членство в НАТО: Туреччина подала заявку на вступ до альянсу БРІКС - ЗМІ

14:49

Магніти для удачі: 4 знаки зодіаку, яким щастить від природи

Реклама
14:48

Повернення Ґандальфа: сер Ієн Маккеллен здивував заявою

14:47

Прикмети і забобони тут ні до чого: для чого потрібно ставити сіль на підвіконня

14:35

"Паляниця" вдарила по Криму у серпні: усе, що відомо про ракету-дрон ЗСУ

14:33

Чому не варто викидати чорні банани: оригінальний рецепт, як спекти смачний хліб

14:22

Нардеп-втікач Дмитрук "засвітився" в Лондоні: ЗМІ розкрили, хто його супроводжуєВідео

14:01

Румунія схвалила передачу Україні системи Patriot: подробиці

14:01

Замикання забере не одне життя: як перевірити справність проводки в домі

14:00

Росія здатна спровокувати аварію на Курській АЕС, є ризики другого Чорнобиля - Кошарна

13:51

"По-моєму, я вбилася": путіністка Лоліта покинула РФ - що сталося

13:48

Вперше за час війни: РФ вдарила по Харкову унікальними "ракетами-бомбами"

13:27

Стало відомо, на які умови розраховує Україна для вступу в НАТО

13:23

Китайський гороскоп на завтра 3 вересня: Драконам - гнів, Коням - бунт

13:17

"Маленькі члени родини": Путін зробив незвичну заяву про свою сім'ю і згадав Китай

13:15

Ситуація на фронті критична, є ризик для великого міста України – аналітик

12:48

Збивати ракети над Україною - зобов'язання Польщі: у МЗС зробили рішучу заяву

12:43

Що робити з бадиллям буряка: простий, неймовірно смачний та корисний рецептВідео

12:41

Росія влаштувала різанину в Малі у відповідь на погром "Вагнера": усі подробиці

12:38

Змушує німців шаленіти: чому в Німеччині не можна казати "Ja Ja" - що це означаєВідео

12:14

Коли сповільниться наступ армії РФ на Покровському напрямку: прогноз розвідки Британії

12:05

Розтане на очах: як прибрати вапняний наліт оцту та хімії

Реклама
11:57

У жовтні Київстар ТБ покаже ексклюзивний серіал про українських прикордонників

11:51

Просування до Покровська - кульмінація операції РФ: Згурець розкрив план ворога

11:30

Чи можна казати "підодіяльник" і "одіяло": відповідь усіх здивуєВідео

11:19

Обстріли не вщухають: в ОСУВ "Таврія" оцінили загрозу наступу РФ на Херсон

10:55

Чому в Фінляндії не використовують губки для миття посуду: що беруть натомість

10:41

Вдарить +8 градусів: у яких областях України різко похолодає

10:36

"Там дикі бої": в ЗСУ назвали найгарячіший напрямок фронту

10:12

Стало відомо, як нардеп Дмитрук втік за кордонФотоВідео

09:50

ЗСУ просунулись біля стратегічного для РФ населеного пункту: офіцер розкрив деталі

09:42

РФ запустила по Україні 35 ракет різних типів і 23 дрони: скільки вдалося збити

^
Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини України
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти