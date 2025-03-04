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Піна для гоління, сода й оцет: чим відмити старі плями на дивані

Віталій Кірсанов
4 березня 2025, 16:18
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Розкрито секрет, як почистити диван від запаху і плям.
старі плями на дивані
Чим відмити старі плями на дивані / колаж: Главред, фото: скріншот з Youtube-каналу "Марта Карат"

Ви дізнаєтеся:

  • Як почистити диван від старих плям розчином із соди та оцту
  • Як у домашніх умовах зробити хімчистку дивана господарським милом
  • Як почистити засмальцьовані місця на дивані піною для гоління

Жирні плями на оббивці дивана можуть сильно зіпсувати його зовнішній вигляд. А вивести їх без сліду самостійно буває досить важко. Ба більше, необдумані дії здатні лише погіршити ситуацію: збільшити розміри плями і ще більше зіпсувати оббивку. Главред розповість, як почистити диван у домашніх умовах від бруду і запаху, використовуючи доступні засоби.

Авторка Youtube-каналу "Марта Карат" також розповіла, як почистити від плям світлий диван.

Як почистити диван від старих плям розчином із соди та оцту

Такий метод очищення дивана підходить для меблів з будь-якого матеріалу, крім шкіри та шкірозамінника. Вам знадобляться:

  • тепла вода - 1 л;
  • рідина для миття посуду - 4 ст. л;
  • сода - 2 ст. л;
  • гліцерин - 2-4 ст. л;
  • оцет 9% - 8 ст. л;
  • щітка і губка.

У таз налити теплу воду, розчинити там соду і рідину для миття посуду. Влити гліцерин, перемішати, потім додати оцет і знову перемішати. Змочити губку або щітку в розчині і ретельно потерти диван у місцях скупчення бруду. Потім зібрати піну, змастити нею плями і залишити на 1 годину.

Після цього знову почистити диван, але вже чистою губкою або ганчіркою, регулярно промиваючи її під проточною водою. Наприкінці обов'язково висушити диван феном, щоб уникнути гниття тканини.

Як у домашніх умовах зробити хімчистку дивана господарським милом

Альтернативний варіант швидкого очищення дивана - спосіб наших мам і бабусь, які застосовували все, що є під рукою, замість агресивної побутової хімії. Для прибирання вам потрібні:

  • тепла вода - 1 л;
  • господарське мило або рідина для миття посуду;
  • щітка або губка.

Налити в таз теплу воду, розчинити там натерте господарське мило або кілька столових ложок засобу для миття посуду. Розчин має вийти насиченим, з великою кількістю піни. Змочуючи губку в приготованому засобі, втирайте його в диван, приділяючи особливу увагу старим плямам. Наприкінці прополощіть губку і змийте розчин з оббивки меблів. Робіть так, поки губка не стане чистою, а на дивані не залишиться слідів мийного засобу. Наприкінці висушіть меблі феном.

Як почистити засмальцьовані місця на дивані піною для гоління

Цей варіант підійде тим, у кого дивани зроблені з будь-яких матеріалів, крім шкіри та шкірозамінника. Як бачите, піну для гоління можна використовувати не тільки за прямим призначенням, а й як очищувач тканини. Перед початком процесу підготуйте:

  • піну для гоління;
  • губку або щітку;
  • чисту воду.

Вам потрібно нанести товстим шаром піну для гоління на пляму, яка вас бентежить. Потім взяти губку або щітку, інтенсивно потерти нею диван. Робити так доти, доки пляма не зникне, а потім вимити губку під проточною водою, начисто витерти диван і висушити його феном.

Дивіться відео про те, як почистити від плям світлий диван:

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