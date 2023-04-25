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Чоловік став собакою за 15 000 доларів: друзі та родичі дуже спантеличені

Аліна Дембіцька
25 квітня 2023, 19:07 оновлено 25 квітня, 20:01
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У соцмережах чоловік регулярно ділиться відео, на яких він вчиться їсти, грати та тренуватися як собака.
чоловік став собакою
Чоловік став собакою / Скріншот з YouTube-каналу I want to be an animal

Токо, який родом із Японії, вирішив стати собакою, витративши на це приблизно 15 000 доларів. Чоловіку дуже подобається порода собак Коллі, а тому він не втримався і вирішив стати нею.

Як пише Mirror, Токо виплеснув два мільйони японських єн на костюм Коллі в людський зріст, щоб виглядати як його улюблена порода собак. Він каже, що завжди мріяв стати твариною, тому тепер одягається собакою кілька разів на місяць, щоб реалізувати свою фантазію завдяки роботі талановитої костюмерної компанії.

"Мої друзі та родина були дуже спантеличені, дізнавшись, що я став твариною", - розповів Токо.

відео дня

На своєму YouTube-каналі Токо регулярно ділиться відео, на яких він вчиться їсти, грати та тренуватися як собака. Чоловік каже, що йому найбільше подобається робити те, що роблять лише собаки, оскільки це змушує його почуватися справжнім домашнім улюбленцем.

На відео, опублікованих у соціальних мережах, видно, як він перевертається на спину, щоб йому почухали живіт, ходить на повідку, імітуючи рухи Коллі. Він також зняв, як їсть підроблений собачий корм, лежить у гамаку та навіть забирається в клітку.

Дивіться відео про те, як Токо проводить свій день у костюмі собаки:

Костюм у людський зріст Токо купив у японського агентства, відомого створенням скульптур і моделей для фільмів. Працівникам знадобилося 40 днів, щоб зробити реалістичний костюм, оскільки Токо постійно додавав удосконалення, щоб зробити його ідеальним.

Нагадаємо, раніше Главред розповідав, що у Канаді ведмідь проник в автомобіль і випив ящик газованої води. Також він пошкодив авто жінки. За словами мешканки Канади Шерон Росел, вона прокинулася від гучного гавкоту собаки і виявила ведмедя, який розбив вікно автомобіля і дістав звідти 69 банок дієтичної коли і апельсинової газованої води.

Також Главред розповідав про те, що жінка навмисно труїла свого чоловіка. Вона час від часу підливала йому в чай засоби для очищення каналізації. В результаті у нього з'явилася виразка шлунка, гастрит і езофагіт. Чоловік зловив дружину завдяки камерам, які він встановив на кухні.

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