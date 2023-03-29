Люди не витримують довше 25 хв: чому найтихіша кімната світу наводить жах на відвідувачів

Охочі побувати в унікальній кімнаті платять за це великі гроші, проте найчастіше не можуть довго там залишатися.

Лабораторія Orfield/ orfieldlabs.com

Унікальна найтихіша кімната світу, яка розташована у Південному Міннеаполісі у США, привертає до себе увагу багатьох відвідувачів. Вони готові платити кошти, щоб побувати у приміщенні, де панує така абсолютна тиша, що чути не лише стукіт свого серця, а й пульсацію судин.

Проте кімната, яка притягує до себе потоки допитливих осіб, на багатьох наводить жах – більшість людей не можуть витримати у ній довше 25 хвилин. Про це пише LADbible.com.

Такий простір тиші створив вчений Стівен Орфілд. В одній зі своїх лабораторій він сконструював спеціальну камеру, яка настільки поглинає усі звуки, що всередині немає відлуння. Крім цього, її унікальна конструкція не пропускає всередину будь-які звуки ззовні.

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Через таку абсолютну беззвучність людина всередині кімнати "сама стає звуком", каже її творець Стівен Орфілд. Оскільки там настільки тихо, людина може дуже чітко чути стукіт свого серця, рух своїх легень, бурчання шлунка і навіть пульсацію своїх судин.

Проте багато хто не витримує довго всередині цього простору. Після тривалого перебування там людям стає моторошно, а в деяких навіть можуть з’являтися галюцинації, адже свідомість, не чуючи ніяких звуків, починає дивно себе поводити.

Лабораторія Orfield, найтихіша кімната у світі/ скрін з відео Orfield Laboratories Inc. Tour Film

Сам творець цієї кімнати розповів, що витримав у ній лише пів години, а рекорд перебування там становить 45 хвилин. При цьому перебувати там можна, лише сидячи у кріслі.

Лабораторія Orfield, найтихіша кімната у світі/ скрін з відео Orfield Laboratories Inc. Tour Film

Але щоб перевірити свою витривалість, люди готові платити чималі гроші. Згідно з даними на сайті лабораторії, вартість відвідування найтихішої кімнати становить 600 доларів за годину. При цьому плата стягується одноразово за будь-яку спробу – скільки б людина не витримала у цій камері, вона все одно заплатить повну суму.

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