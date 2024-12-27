Який чай зміцнює імунітет: названо 5 найкорисніших напоїв

Ви дізнаєтеся:
- Властивості трав'яних чаїв
- Види чаїв, які допоможуть зміцнити імунітет
У трав'яних чаях багато вітамінів, мінералів, антиоксидантів, поліфенолів, які допомагають підтримувати функцію імунних клітин, стверджують сертифікована дієтологиня Крістен Каплан і дієтологиня та травниця Рейчел Міллер на сторінках Real Simple.
"Першою лінією захисту вашої імунної системи є наявність фізичних бар'єрів, таких як шкіра і слизова оболонка носа, горла і травного тракту. Коли ви адекватно зволожені, ваше тіло може створити міцний фізичний бар'єр, щоб запобігти проникненню чужорідних бактерій і вірусів", - каже Міллер.
Крім того, чаї містять різні вітаміни та мінерали, які сприяють підвищенню імунітету. Також у цьому напої є такі сполуки, як антиоксиданти, поліфеноли, катехіни, флавоноїди, дубильні речовини, які можуть допомогти зменшити окислювальний стрес шляхом нейтралізації вільних радикалів, пояснює Каплан.
Фахівці назвали 5 видів чаю, які допоможуть зміцнити імунітет.
1. Морінга. Цей чай родом з Індії. Морінга - найздоровіша рослина на планеті. Чай виготовляють із листя морінги олійної, яку часто ще називають "диво-деревом" через широкий спектр переваг для здоров'я, каже Каплан. Листя цього дерева містить основні поживні речовини, вітаміни й антиоксиданти, що робить чай із нього чудовим вибором для загального зміцнення здоров'я.
2. Куркума. Чай з куркумою з'явився в Японії, де подрібнювали кореневища рослини куркума довга і готували напій. Його досі люблять у всьому світі. Чай з куркумою широко відомий своїми потужними протизапальними та антиоксидантними властивостями, насамперед завдяки активній сполуці куркуміну. Вона здатна зменшувати запалення в організмі та надає потужний антиоксидантний захист.
3. Зелений чай. Він відомий своїм високим вмістом антиоксидантів, зокрема катехінів, які мають низку переваг для здоров'я: знижують ризик хронічних захворювань, прискорюють метаболізм, покращують функції мозку, підтримують здоров'я серця, допомагають знизити рівень холестерину. Щоденне вживання зеленого чаю - чудовий спосіб підвищити імунітет і поліпшити загальне самопочуття.
4. шипшина. Шипшина, як і багато фруктових чаїв, має високий вміст вітаміну С. Також чай із шипшини містить багато інших вітамінів та антиоксидантів для підвищення імунітету.
5. Бузина. У бузині є унікальні сполуки під назвою полісахариди, які допомагають стимулювати вашу імунну систему до посилення реакції проти патогенів. Якщо ви хочете трохи підвищити свій імунітет - приготуйте собі чашку чаю з бузини.
А ось автор Youtube-каналу Оkeuluba дає свій рецепт вітамінного чаю для зміцнення імунітету.
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