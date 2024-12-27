Який чай зміцнює імунітет: названо 5 найкорисніших напоїв

Трав'яні чаї приносять не тільки заспокоєння і розслаблення наприкінці напруженого дня, а й підвищують імунітет.

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Який чай зміцнює імунітет / колаж: Главред, фото: скріншот з Youtube-каналу Оkeulubа, ua.depositphotos.com

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Властивості трав'яних чаїв

Види чаїв , які допоможуть зміцнити імунітет

У трав'яних чаях багато вітамінів, мінералів, антиоксидантів, поліфенолів, які допомагають підтримувати функцію імунних клітин, стверджують сертифікована дієтологиня Крістен Каплан і дієтологиня та травниця Рейчел Міллер на сторінках Real Simple.

"Першою лінією захисту вашої імунної системи є наявність фізичних бар'єрів, таких як шкіра і слизова оболонка носа, горла і травного тракту. Коли ви адекватно зволожені, ваше тіло може створити міцний фізичний бар'єр, щоб запобігти проникненню чужорідних бактерій і вірусів", - каже Міллер.

Крім того, чаї містять різні вітаміни та мінерали, які сприяють підвищенню імунітету. Також у цьому напої є такі сполуки, як антиоксиданти, поліфеноли, катехіни, флавоноїди, дубильні речовини, які можуть допомогти зменшити окислювальний стрес шляхом нейтралізації вільних радикалів, пояснює Каплан.

Фахівці назвали 5 видів чаю, які допоможуть зміцнити імунітет.

1. Морінга. Цей чай родом з Індії. Морінга - найздоровіша рослина на планеті. Чай виготовляють із листя морінги олійної, яку часто ще називають "диво-деревом" через широкий спектр переваг для здоров'я, каже Каплан. Листя цього дерева містить основні поживні речовини, вітаміни й антиоксиданти, що робить чай із нього чудовим вибором для загального зміцнення здоров'я.

2. Куркума. Чай з куркумою з'явився в Японії, де подрібнювали кореневища рослини куркума довга і готували напій. Його досі люблять у всьому світі. Чай з куркумою широко відомий своїми потужними протизапальними та антиоксидантними властивостями, насамперед завдяки активній сполуці куркуміну. Вона здатна зменшувати запалення в організмі та надає потужний антиоксидантний захист.

3. Зелений чай. Він відомий своїм високим вмістом антиоксидантів, зокрема катехінів, які мають низку переваг для здоров'я: знижують ризик хронічних захворювань, прискорюють метаболізм, покращують функції мозку, підтримують здоров'я серця, допомагають знизити рівень холестерину. Щоденне вживання зеленого чаю - чудовий спосіб підвищити імунітет і поліпшити загальне самопочуття.

4. шипшина. Шипшина, як і багато фруктових чаїв, має високий вміст вітаміну С. Також чай із шипшини містить багато інших вітамінів та антиоксидантів для підвищення імунітету.

5. Бузина. У бузині є унікальні сполуки під назвою полісахариди, які допомагають стимулювати вашу імунну систему до посилення реакції проти патогенів. Якщо ви хочете трохи підвищити свій імунітет - приготуйте собі чашку чаю з бузини.

А ось автор Youtube-каналу Оkeuluba дає свій рецепт вітамінного чаю для зміцнення імунітету.

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