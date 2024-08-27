Як прискорити дозрівання томатів: цікавий лайфхак з зубочистками

Ніщо так не розчаровує досвідченого садівника, як зелені помідори на кущах, які ну ніяк не поспішають дозрівати.

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Як підживити томати для скорішого дозрівання / unsplash.com

Ціллю городників наприкінці сезону урожаю є зібрати якомога більше смачних і стиглих овочів. Прекрасно, якщо вони ще й соковиті і не уражені фітофторою та іншими болячками. Однак є декілька не складних способів, як прискорити дозрівання томатів у теплиці й на городі.

Як змусити почервоніти помідориу відкритому ґрунті й теплиці

Ось найпоширеніші способи:

Більше світла – ключ до хорошого урожаю. Для цього гілки необхідно підняти ближче до сонця, а зайве листя, що затінює плоди, видалити.

Якщо ніч прохолодна – варто накрити помідори нетканою тканиною.

Зайві гілки сповільнюють дозрівання помідорів, тому їх необхідно видалити.

Варто також обережно і злегка потягнути вгору томатний кущ із ґрунту, щоб надірвати дрібне коріння для кращого дозрівання.

Чим обробити помідори для швидшого дозрівання?

Обробка йодом (10-15 мл на відро води) або розчином кухонної солі (1 склянка на 1 відро води) – непоганий хімічний "стрес" для урожаю. Також можна обробити содою - 1 ч. л. порошку розводять в літрі теплої води й обприскують розчином кущі. Окрім цього, підживити овочі можна і деревним попелом.

Способи прискорення дозрівання помідорів

Щоб мобілізувати сили на дозрівання плодів і насіння, треба зробити біля основи стебла наскрізний розріз завдовжки 2-3 см (ніж потрібно продезінфікувати), а потім вставити скріпку або зубочистку.

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Також існує чудовий лайфхак з зубочисткою – треба спершу продезінфектувати її й місце проколу, а потім проткнути зубочисткою основу помідорів біля плодоніжки (десь на 1 см).

Як підготувати землю для розсади? Щоб земля була родюча, то варто добре підготувати її до посадки розсади. Потрібно декілька разів ретельно перекопати на глибину приблизно 20-30 см, але варто робити це у суху погоду. Фахівці радять, обробити ґрунт гарячим розчином мідного купоросу, щоб позбутися від шкідників. Це необхідно зробити за тиждень перед посадкою розсади. Якщо успішно зробили попередні дії, тоді варто удобрити землю і ще раз перекопати.

Що робити, щоб зірвані зелені помідори достигли

Якщо плоди довелось зібрати ще зеленими, можна поставити їх дозрівати в добре освітленому місці в домашніх умовах і покласти туди один або два стиглих помідори

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