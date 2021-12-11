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За кілограм крупи - 65 гривень: в Україні рекордно дорожчає гречка

11 грудня 2021, 21:33

У порівнянні з листопадом 2020 року гречана крупа подорожчала на 194,2%.

Гречка
В Україні рекордно дорожчає гречка / УНІАН

У 2021 році в Україні зафіксували значне зростання цін на крупи. В середньому розцінки виробників зросли на 6,8%.

Найбільший стрибок цін спостерігався в листопаді: у порівнянні з листопадом 2020 року всі крупи подорожчали в середньому на 22,5%, йдеться в матеріалі 112ua.tv.

Подорожчання круп в Україні

На скільки зросли ціни на основні крупи:

  • ячмінна крупа - на 33%;
  • кукурудзяна крупа - на 26,3%;
  • горохова крупа - на 22,1%;
  • пшенична крупа - на 15,8%;
  • гречана крупа - на 194,2% (відпускна ціна кілограма гречаної крупи досягала 43,44 грн.).

Причина різкого зростання цін на крупи

За словами академіка, віце-президент НААН Ануш Балян, зростання оптово-відпускних і роздрібних цін на крупи супроводжується насамперед зростанням цін на зернові і зернобобові культури, збільшенням інфляції, а також зростанням тарифів на електроенергію, воду і газ для підприємств.

"Виробники харчової продукції були змушені закласти зростання цін на комунальні платежі у вартість товарів. Також спостерігалося збільшення виробничих витрат, зокрема на оплату роботи", - підкреслила вона.

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Українців чекає нове зростання цін на крупи

За її словами, незважаючи на те що валовий збір зернових вже майже на 15% більше показника минулого року, а згідно з останніми прогнозами виробництво зернових і зернобобових культур в Україні в 2021/2022-му маркетинговому році вже досягло 75,6 млн т (на 16% більше, ніж минулого року), зниження цін на крупи не прогнозується.

Прогноз зростання цін на крупи в 2022 році:

  • на гречану крупу на 15-20% - вартість перевищить значення 65 грн / кг;
  • на крупу горохову - 10-15% (перевищить 24 грн / кг);
  • на кукурудзяну крупу - 10-15% (перевищить 20 грн / кг);
  • на ячмінну – на 12-14% (перевищить 18 грн / кг);
  • на пшеничну – на 10-15% (перевищить 20 грн/кг).

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що, ціни на цукор і соняшникова олія в Україні у вересні в річному вираженні-порівняно з вереснем 2020 року – зросли на 88% і 71,7% відповідно.

У вересні в річному вираженні ціни на яйця зросли на 60,7%, хліб подорожчав на 17,2%, м'ясо – на 12,3%, макарони – на 10%.

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