За кілограм крупи - 65 гривень: в Україні рекордно дорожчає гречка

У порівнянні з листопадом 2020 року гречана крупа подорожчала на 194,2%.
У 2021 році в Україні зафіксували значне зростання цін на крупи. В середньому розцінки виробників зросли на 6,8%.
Найбільший стрибок цін спостерігався в листопаді: у порівнянні з листопадом 2020 року всі крупи подорожчали в середньому на 22,5%, йдеться в матеріалі 112ua.tv.
Подорожчання круп в Україні
На скільки зросли ціни на основні крупи:
- ячмінна крупа - на 33%;
- кукурудзяна крупа - на 26,3%;
- горохова крупа - на 22,1%;
- пшенична крупа - на 15,8%;
- гречана крупа - на 194,2% (відпускна ціна кілограма гречаної крупи досягала 43,44 грн.).
Причина різкого зростання цін на крупи
За словами академіка, віце-президент НААН Ануш Балян, зростання оптово-відпускних і роздрібних цін на крупи супроводжується насамперед зростанням цін на зернові і зернобобові культури, збільшенням інфляції, а також зростанням тарифів на електроенергію, воду і газ для підприємств.
"Виробники харчової продукції були змушені закласти зростання цін на комунальні платежі у вартість товарів. Також спостерігалося збільшення виробничих витрат, зокрема на оплату роботи", - підкреслила вона.
Українців чекає нове зростання цін на крупи
За її словами, незважаючи на те що валовий збір зернових вже майже на 15% більше показника минулого року, а згідно з останніми прогнозами виробництво зернових і зернобобових культур в Україні в 2021/2022-му маркетинговому році вже досягло 75,6 млн т (на 16% більше, ніж минулого року), зниження цін на крупи не прогнозується.
Прогноз зростання цін на крупи в 2022 році:
- на гречану крупу на 15-20% - вартість перевищить значення 65 грн / кг;
- на крупу горохову - 10-15% (перевищить 24 грн / кг);
- на кукурудзяну крупу - 10-15% (перевищить 20 грн / кг);
- на ячмінну – на 12-14% (перевищить 18 грн / кг);
- на пшеничну – на 10-15% (перевищить 20 грн/кг).
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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що, ціни на цукор і соняшникова олія в Україні у вересні в річному вираженні-порівняно з вереснем 2020 року – зросли на 88% і 71,7% відповідно.
У вересні в річному вираженні ціни на яйця зросли на 60,7%, хліб подорожчав на 17,2%, м'ясо – на 12,3%, макарони – на 10%.
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