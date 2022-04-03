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В Україні хочуть ввести безумовний Дохід для жителів країни - радник Зеленського

3 квітня 2022, 16:23

Радник президента Зеленського Олег Устенко особливо підкреслив, що всі збитки України обов'язково повинні бути компенсовані країною-агресором-Росією.

гроші
В Україні хочуть ввести безумовний Дохід для жителів країни-радник Зеленського / ua . depositphotos.com

Кабмін розглядає можливість введення безумовного доходу для населення на період після завершення війни. Про це в ефірі телемарафону сказав радник президента України Володимира Зеленського Олег Устенко.

"Урядом розглядається можливість введення так званого безумовного доходу для нашого населення, яке знаходиться в скрутному становищі. Те, про що говорили в довоєнні роки і що не знаходило підтримки, зараз має працювати. Деякі суми будуть виділятися населенню протягом тривалого проміжку часу після війни", - зазначив експерт.

Також, за словами Устенка, підтримку отримають і Комерсанти.

"Буде проведена повна інвентаризація, яка вже, до речі, почалася, і потім будуть виділятися кошти нашим підприємцям, щоб компенсувати їм ті збитки, які вони зазнали. Коли їх підприємства були знищені, у них не залишилося матеріальних активів", - сказав радник Президента.

Він підкреслив, що всі збитки України повинні бути виплачені країною-агресором-Росією .

"Обов'язково повинні надходити кошти від репарацій і контрибуцій. І з цих джерел протягом тривалого періоду будуть виділятися кошти на компенсацію повністю знищеного майна наших підприємців", - сказав Устенко.

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Нагадаємо, раніше російські агресори станом на 10 березня 2022 року зруйнували дороги, мости і підприємства в Україні на суму близько 100 мільярдів доларів США.

Про це заявляв головний економічний радник президента України Володимира Зеленського Олег Устенко.

"В даний час близько 50 відсотків наших підприємств не працюють, а ті, які ще працюють, не працюють на 100 відсотків", — говорить він.

Автор: Єгор Бунін
viber
російське вторгнення Олег Устенко новини України
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