ЗМІ розкрили масові схеми обману в українських супермаркетах

Супермаркети наживаються на неуважних покупців / УНІАН

Українців часто обманюють у супермаркетах. Причому, за кількома схемами. А самі покупці часто навіть не здогадуються, що їх "обважують", продають прострочку і наживаються за рахунок "брехливих" знижок.

Про те, як обманюють у вітчизняних магазинах, пише "Обозреватель". Зокрема, видання з'ясувало, що це відбувається скрізь і всюди.

"Оманлива" каса

Нерідко на ціннику товару вказана одна вартість, а в чеку - інша. А ось продукти, які зважуються, дуже часто можуть "переоцінюватися" вже на касі.

Самі касири дуже часто наживаються за рахунок здачі - 10, 50 копійок начебто і не гроші, але за один день сума виходить солідна.

Крім того, по приходу додому покупці можуть помітити "віртуальні" товари, які навіть не збиралися купувати, проте, як виявилося, заплатили за них.

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"Брехливі" знижки

На перший погляд "щедрі" знижки можуть бути тільки приманкою для неуважних на касі покупців. Більш того, такі продукти часто прострочені.

читайте такожРосійських супермаркетів в Україні не буде - РНБОКрім того, в магазинах можуть "підкручувати" ваги і продавати прострочення з новими стікерами, під якими захована справжня дата виготовлення.

Нагадаємо, в Україні може бути заборонений продаж алкоголю і сигарет в супермаркетах і продуктових магазинах. Для торгівлі тютюновими та лікеро-горілчаними виробами пропонується відкрити спеціалізовані торгові точки. При цьому крім алкоголю і сигарет в таких спецмагазинах більше нічого не буде продаватися.

За незаконний продаж сигарет або алкоголю пропонують штрафувати більш ніж на 21 тисячу грн.