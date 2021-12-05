Курс долара в Україні рекордно злетить

Курс долара злетить / pixabay

У найближчий тиждень курс долара в Україні буде рости. Як зазначає аналітик Вадим Іосуб, на міжбанку валюта може торгуватися близько 27,5 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,4/27,6 грн.

Аналітик каже, що за минулий тиждень курс долара до гривні помірно виріс на всіх сегментах валютного ринку на 0,5-1,0%.

З п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, що встановлюється НБУ, виріс з 27,03 до 27,29 грн (+1,0%).

Як пише РБК-Україна, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час зросли з 27,12/27,14 до 27,32/27,34 грн (+0,7%).

Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках зросли за тиждень з 27,01/27,25 до 27,19/27,39 грн (+0,7%/+0,5%).

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При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою скоротився з 0,9% до 0,7% за рахунок більш швидкого зростання курсу покупки в порівнянні з продажем.

Курс долара в Україні прогноз

Міжнародний валютний фонд оновив прогноз щодо курсу гривні до долара на період до 2026 року.

Згідно з розрахунками МВФ, середньорічний курс гривні до долара складе в 2021 році 27,32 грн/долар.

Долар в Україні в 2022 році

В Україні курс долара в 2022 році може злетіти до 28,6 грн/$. До кінця наступного року вартість валюти може досягти 28,7 грн/$.

Такі цифри передбачені в бюджеті України на 2022 рік, який 2 грудня прийняли у Верховній Раді. Виходячи з такої вартості американської валюти Мінфін розрахував ті показники видаткової та дохідної частин, які залежать від валютного ринку.

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Курс долара в Україні може підскочити, і, в цілому, ситуація в 2021 році може бути не такою благополучною.

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