УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Гроші

Гривня на порозі коливань: аналітики назвали причину

11 січня 2022, 12:37

У певний час попиту на валюту чекати не варто.

Гривня девальвація
Гривня знову коливатиметься / Iamir.info

В Україні збільшився попит на іноземну валюту, що призвело до ослаблення курсу гривні.

За словами експертів, це сталося через відшкодування ПДВ та погашення ОВДП на користь нерезидентів.

Також аналітики стверджують, що на цьому тижні економічна активність почне поступове відновлення, і прогнозують нові коливання курсу гривні, йдеться у фінансовому тижневику групи ICU.

Зокрема, в грудні відшкодування ПДВ знову перевищило 17 млрд грн. Це спровокувало коливання курсу гривні наприкінці року в межах 27,2-27,3 грн/дол.

"А вже на початку січня, як зазначили аналітики компанії, відбулося погашення гривневих облігацій на понад 10 млрд грн, з них понад 1,8 млрд грн було виплачено на користь нерезидентів. Це в цілому ще збільшило і гривневу ліквідність, і попит на валюту. Щоб задовольнити надлишковий попит, НБУ продав 100 млн дол. з резервів, здійснивши першу інтервенцію на валютному ринку в 2022 році", - сказано в повідомленні.

Реклама

Крім того, за даними ICU, на поточному тижні не відбуватиметься гривневих погашень. Тому попиту на валюту очікувати не варто.

"Але економічна активність почне відновлюватися цього тижня, так що ситуативні дисбаланси на валютному ринку збережуться, викликаючи коливання курсу гривні, але в цілому за підсумками тижня він залишиться неподалік від рівня 27,5 грн/дол.",- додали аналітики.

Раніше повідомлялося, що на думку експертів, після різдвяних свят гривня почне зміцнюватися по відношенню до долара.

Читайте також:

viber
курс валют курс гривні курс долара курс гривні
Зараз ви переглядаєте новину «Гривня на порозі коливань: аналітики назвали причину». Інші економічні новини читайте в розділі «Гроші». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Магніт для грошей: які кімнатні рослини приносять в будинок багатство і неймовірну удачуМагніт для грошей: які кімнатні рослини приносять в будинок багатство і неймовірну удачу Гороскоп на сьогодні, 8 січня 2022: Близнюкам - здійснення бажань, Дівам - сімейні проблеми,Терезам - збільшення доходуГороскоп на сьогодні, 8 січня 2022: Близнюкам - здійснення бажань, Дівам - сімейні проблеми,Терезам - збільшення доходу Фінансовий гороскоп на тиждень 10-16 січня: Левам – везіння, Скорпіонам - пограбування, Водоліям - таємницяФінансовий гороскоп на тиждень 10-16 січня: Левам – везіння, Скорпіонам - пограбування, Водоліям - таємниця Притягують бідність: які речі потрібно викинути з кухніПритягують бідність: які речі потрібно викинути з кухні Січневі морози накриють Україну: у регіонах різко похолодає до -18Січневі морози накриють Україну: у регіонах різко похолодає до -18
14:10

Гороскоп Таро для Козерогів на 2022 рік обіцяє їм кар'єрне зростання та глобальні зміни

14:01

До "діда Лук'яна" Порошенко не відправитьсяПогляд

13:54

"Нападете - отримаєте проміж ніг": колишній польський міністр жорстко вилаяв агресію Росії

13:39

Названо найкорисніший сік - він незамінний взимку і влітку

13:14

Ціни в 2 рази більше імпортних: українцям доведеться переплачувати за вітчизняні овочіВідео

Реклама
13:08

Чому екотерористи атакують прибутковий бізнес: пояснення юриста

13:00

Гороскоп на завтра, 12 січня 2022: Тільцям – втрати, Левам – віщі сни, Стрільцям - ревнощіВідео

12:44

У Києві побили та пограбували відомого телеведучого, який вів дебати Порошенка і ЗеленськогоВідео

12:39

Тоня Матвієнко показала рідкісні знімки з 23-річною дочкою від першого шлюбу

12:37

Гривня на порозі коливань: аналітики назвали причинуВідео

12:31

"Я хочу жити": американцю вперше в медицині пересадили серце свиніВідео

12:14

Учені відкрили гормон, який може зробити прорив у лікуванні діабету

11:40

Все піде навперейми: астролог назвала найнебезпечніші дні ретроградного Меркурія 2022Відео

11:28

Врятував водія і пасажирів маршрутки: підліток з Мелітополя став національним героємВідео

10:59

Євген Кошовий знову одружився - перші фото церемонії

10:57

"Рвана рана, кров хлюпала": подробиці смерті поліцейського від іклів кабана під ЖитомиромВідео

10:26

П'яного митника, який вбив 21-річну дівчину і втік з місця ДТП, закрили у СІЗО

10:24

Коли прибирати ялинку після Нового року 2022: як зробити це правильно і не накликати біду

10:03

Двох доз COVID-вакцини "недостатньо" для захисту від Омікрону: в Pfizer розробляють новий препарат

09:43

"Путін серйозно хворий, його дні полічені": мольфарка видала похмурий прогноз щодо президента РФВідео

Реклама
09:28

Токаєв оголосив про завершення місії ОДКБ в КазахстаніВідео

09:23

Коли щедрують у 2022 в Україні: щедрівки для дітей та дорослихВідео

09:21

Зараження коронавірусом можна уникнути: вчені винайшли простий спосібВідео

09:00

Україна на міжнародній арені в 2022 році: чого чекати від друзів і ворогів

09:00

Стабільність гривні або долар по 50: що буде з курсом в 2022 році

08:56

США "по-тихому" виділили Україні 200 млн доларів військової допомоги - CNN

08:44

Комаровський розвінчав популярні міфи про добову норму водиВідео

08:39

Помер президент Європейського парламенту

08:27

Чому немає західних санкцій проти Казахстану?Погляд

08:20

Закрила всі карти та залишилася винною: ПриватБанк звинувати у вимаганні

07:58

Лікар пояснив, що може зупинити пандемію коронавірусу

07:47

Гороскоп на сьогодні, 11 січня 2022: Дівам – заздрість, Терезам – плітки, Водоліям - виграшВідео

07:45

У моду на 2022 рік прийшла стрижка неповторної краси перевернутий боб, що пасує всімФото

07:24

Чоловік був живцем похований під тоннами гною: під Кам'янцем-Подільським сталася смертельна ДТПВідео

06:46

Буде дуже холодно: синоптик назвала найморозніший день тижняВідео

06:19

"Черевце" Росії: окупанти вже не залишать КазахстанПогляд

06:10

Без суворих заборон і з цікавою альтернативою: як відучити дитину від "залипання" в телефоні

05:54

Як приготувати супердобриво для всіх квітів удома: знадобляться лише три препарати з аптечкиВідео

05:40

Що має бути на столі на Старий Новий рік: 7 головних страв на Щедрий вечірВідео

05:24

Помідори по 240 гривень за кіло: українців шокували космічним подорожчаннямВідео

Реклама
05:08

День дякую 2022: душевні привітання і милі картинки в день подяки

04:42

Пігулки не потрібні: Комаровський розповів, що робити у разі підвищеного тиску

02:31

Які "корисні" продукти насправді небезпечно їсти - відповідь дієтолога

01:38

Українців звільнять від сплати "податку на город": кому пощаститьВідео

01:32

Оксана Байрак виклала архівні кадри до пластики

00:51

Прикмети на 11 січня: що не можна робити і як не потрапити в біду в найнебезпечніший день січняВідео

00:43

Спека у світі продовжить бити рекорди: вчені назвали причинуВідео

10 січня, понеділок
23:58

Катували і вимагали грошей: під Дніпром двоє братів на Різдво по-звірячому вбили пенсіонераВідео

23:32

Могилевська показала, як виглядала 15 років томуВідео

23:31

Чим популярний рибний делікатес корисний для серця і судин - коментар експерта

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти