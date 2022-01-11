Гривня на порозі коливань: аналітики назвали причину

Гривня знову коливатиметься / Iamir.info

В Україні збільшився попит на іноземну валюту, що призвело до ослаблення курсу гривні.

За словами експертів, це сталося через відшкодування ПДВ та погашення ОВДП на користь нерезидентів.

Також аналітики стверджують, що на цьому тижні економічна активність почне поступове відновлення, і прогнозують нові коливання курсу гривні, йдеться у фінансовому тижневику групи ICU.

Зокрема, в грудні відшкодування ПДВ знову перевищило 17 млрд грн. Це спровокувало коливання курсу гривні наприкінці року в межах 27,2-27,3 грн/дол.

"А вже на початку січня, як зазначили аналітики компанії, відбулося погашення гривневих облігацій на понад 10 млрд грн, з них понад 1,8 млрд грн було виплачено на користь нерезидентів. Це в цілому ще збільшило і гривневу ліквідність, і попит на валюту. Щоб задовольнити надлишковий попит, НБУ продав 100 млн дол. з резервів, здійснивши першу інтервенцію на валютному ринку в 2022 році", - сказано в повідомленні.

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Крім того, за даними ICU, на поточному тижні не відбуватиметься гривневих погашень. Тому попиту на валюту очікувати не варто.

"Але економічна активність почне відновлюватися цього тижня, так що ситуативні дисбаланси на валютному ринку збережуться, викликаючи коливання курсу гривні, але в цілому за підсумками тижня він залишиться неподалік від рівня 27,5 грн/дол.",- додали аналітики.

Раніше повідомлялося, що на думку експертів, після різдвяних свят гривня почне зміцнюватися по відношенню до долара.

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