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Більше мільйона українських пенсіонерів отримають доплати: кому і скільки належить

23 жовтня 2021, 17:40
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Уряд схвалив індексацію доплат з 1 березня 2023 року.

Пенсія
Пенсії в Україні / Reuters

Кабінет міністрів схвалив нові доплати деяким категоріям українських пенсіонерів. В ході одного із засідань уряд призначив доплати до пенсій українцям у віці від 70 до 75 років.

Відзначається, що це рішення торкнеться відразу 1,5 млн пенсіонерів. Пенсіонери віком від 70 до 75 років можуть розраховувати на додаткові виплати в розмірі 300 гривень вже з 1 жовтня 2022 року.

Ще одні доплати в розмірі 400 гривень з 1 жовтня 2021 року вже отримують пільговики віком від 75 до 80 років.

Ці додаткові виплати повинні були нараховувати ще з 1 липня, проте уряд переніс терміни.

Що стосується доплат у розмірі 500 гривень - ці додаткові виплати нараховуються українським пенсіонерам віком від 80 років з 1 квітня 2021 року.

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На засіданні уряд також схвалив індексацію доплат з 1 березня 2023 року. Тобто, розміри виплат будуть збільшуватися згідно зі спеціальним коефіцієнтом, який обчислюється із середньої зарплати і рівня інфляції.

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Нагадаємо, з 1 червня 2021 року право на підвищення пенсії отримали працюючі пенсіонери, яким виплати були призначені до квітня 2019 року.

Як повідомлялося, в Україні скасували примусове переведення пенсій на картки з 1 вересня. В Україні відклали обов'язкове переведення виплат пенсії.

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