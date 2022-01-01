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Завершиться гостра стадія: у ВООЗ сказали, чого чекати від COVID-19 у 2022 році

1 січня 2022, 05:50

У той же час нові мутовані штами коронавірусу можуть стати стійкими до існуючих вакцин і вплинути на перебіг пандемії.

У ВООЗ спрогнозували закінчення гострої стадії пандемії у 2022 році / Фото Reuters

Спалах коронавірусу скоро може закінчитися. У 2022 році варто очікувати завершення гострої стадії пандемії COVID-19.

Про це сказав голова Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебрейєсус, зазначається на сайті ВООЗ.

"Я, як і раніше, оптимістичний, що наступного року ми не тільки покінчимо з гострою стадією пандемії, але й намітимо шлях до посилення безпеки охорони здоров'я", – сказав він.

Проте він також зазначив, що зараз не можна спрогнозувати, коли пандемія закінчиться взагалі, адже можуть з’явитися нові мутовані варіанти коронавірусу.

Очільник ВООЗ наголосив, що нові штами коронавірусу можуть стати повністю стійкими до існуючих вакцин, а це у свою чергу вимагатиме, щоб виробники адаптовували свої вакцини або розробляти нові препарати. У разі такого варіанту подій у світі може виникнути дефіцит вакцин.

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Раніше у ВООЗ заявляли, що у питанні завершення пандемії покладають основні надії на розробку вакцин другого і третього покоління, а також на подальший розвиток протимікробних препаратів та інших інновацій.

Також раніше генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш зазначив, що нинішня пандемія коронавірусу COVID-19 не буде останньою для людства, і закликав готуватися до появи нових пандемій. Генсек ООН закликав приділити цьому питанню увагу та інвестиції, а також наголосив на необхідності забезпечення рівного доступу до вакцин.

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