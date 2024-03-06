"Невпізнанна": РосЗМІ здивували фото відкинутої Кабаєвої

Колишня гімнастка Аліна Кабаєва засвітилася в Мінську зі своїм близьким другом.

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Аліна Кабаєва стала невпізнанною/ колаж: Главред, фото: instagram.com/alinakabaeva.officiaal

Потенційна коханка терориста Путіна, який намагається знищити всю Україну, Аліна Кабаєва з'явилася на публіці.

Як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, колишня гімнастка з'явилася на публіці в Мінську, на одному з конкурсів з художньої гімнастики. Вона, зокрема, була на заході в супроводі чоловіка і свого старого друга Дмитра Губернієва.

На фото неможливо впізнати колишню гімнастку / Скриншот 7dn.ru

За словами пропагандистів, Кабаєву було не впізнати. На опублікованому фото жінка справді не схожа на себе. Користувачі соцмереж зазначили, що невпізнанна Кабаєва могла сильно схуднути або ж лягти під ніж пластичного хірурга.

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Хто така Аліна Кабаєва Аліна Маратівна Кабаєва - російська спортсменка (художня гімнастика), громадський і політичний діяч, медіа-менеджер. З вересня 2014 року - Голова ради директорів холдингу "Національна Медіа Група". З 2016 року очолює раду директорів ЗАТ "Спорт-Експрес".

У 2022 році через підтримку терористичного вторгнення РФ в Україну низка країн ввела персональні санкції проти Кабаєвої.

Нагадаємо, раніше гімнастка Аліна Кабаєва влаштувала справжній рознос диктатору Путіну на тлі чуток про його новий роман. Минулого тижня відбулася зустріч терориста Путіна і Кабаєвої, яку вже багато років вважають його коханкою і подейкують, що двох синів вона народила від нього.

Нещодавно також з'явилася інформація, що 71-річний диктатор Путін завів собі нову коханку, яка молодша за нього щонайменше удвічі. Гімнастку Кабаєву Путін нібито вирішив списати з рахунків. Нова фаворитка Путіна - громадська діячка Катерина Мізуліна.

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