УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвята
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

"Невпізнанна": РосЗМІ здивували фото відкинутої Кабаєвої

Олена Кюпелі
6 березня 2024, 22:23
Колишня гімнастка Аліна Кабаєва засвітилася в Мінську зі своїм близьким другом.
Аліна Кабаєва
Аліна Кабаєва стала невпізнанною/ колаж: Главред, фото: instagram.com/alinakabaeva.officiaal

Потенційна коханка терориста Путіна, який намагається знищити всю Україну, Аліна Кабаєва з'явилася на публіці.

Як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, колишня гімнастка з'явилася на публіці в Мінську, на одному з конкурсів з художньої гімнастики. Вона, зокрема, була на заході в супроводі чоловіка і свого старого друга Дмитра Губернієва.

На фото неможливо впізнати колишню гімнастку
На фото неможливо впізнати колишню гімнастку / Скриншот 7dn.ru

За словами пропагандистів, Кабаєву було не впізнати. На опублікованому фото жінка справді не схожа на себе. Користувачі соцмереж зазначили, що невпізнанна Кабаєва могла сильно схуднути або ж лягти під ніж пластичного хірурга.

відео дня

Хто така Аліна Кабаєва

Аліна Маратівна Кабаєва - російська спортсменка (художня гімнастика), громадський і політичний діяч, медіа-менеджер. З вересня 2014 року - Голова ради директорів холдингу "Національна Медіа Група". З 2016 року очолює раду директорів ЗАТ "Спорт-Експрес".
У 2022 році через підтримку терористичного вторгнення РФ в Україну низка країн ввела персональні санкції проти Кабаєвої.

Нагадаємо, раніше гімнастка Аліна Кабаєва влаштувала справжній рознос диктатору Путіну на тлі чуток про його новий роман. Минулого тижня відбулася зустріч терориста Путіна і Кабаєвої, яку вже багато років вважають його коханкою і подейкують, що двох синів вона народила від нього.

Нещодавно також з'явилася інформація, що 71-річний диктатор Путін завів собі нову коханку, яка молодша за нього щонайменше удвічі. Гімнастку Кабаєву Путін нібито вирішив списати з рахунків. Нова фаворитка Путіна - громадська діячка Катерина Мізуліна.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
Володимир Путін Аліна Кабаєва новини шоу бізнесу
Реклама

Головне за день

Кірбі про план "Б" допомоги США: завжди розглядаємо інші можливості

Кірбі про план "Б" допомоги США: завжди розглядаємо інші можливості

22:47 Україна
У ЄС майже "закрили" рахунок на 800 тисяч снарядів для ЗСУ: коли з'являться на фронті

У ЄС майже "закрили" рахунок на 800 тисяч снарядів для ЗСУ: коли з'являться на фронті

21:43 Україна
Окупанти застрягли під Авдіївкою: в ЗСУ назвали новий "важливий" напрямок для РФ

Окупанти застрягли під Авдіївкою: в ЗСУ назвали новий "важливий" напрямок для РФ

20:59 Україна
Всі головні новини

Популярне

В Україні вирує дуже сильна магнітна буря: коли вона закінчиться 17576

В Україні вирує дуже сильна магнітна буря: коли вона закінчиться

Козловський розповів, що Кондратюк відмазав синів від служби, та обізвав Путіним 11433

Козловський розповів, що Кондратюк відмазав синів від служби, та обізвав Путіним

Потужний вибух: РФ обстріляла Одесу під час візиту Зеленського - ЗМІ 7060

Потужний вибух: РФ обстріляла Одесу під час візиту Зеленського - ЗМІ

Ситуація небезпечна : росіяни перейшли в наступ на 5 напрямках - полковник ЗСУ 5670

"Ситуація небезпечна": росіяни перейшли в наступ на 5 напрямках - полковник ЗСУ

Останні новини

23:02

Колишня стриптизерка погрожує принцу Гаррі "злити" його оголені фото

22:48

"Вікно можливостей з тріском закривається": Дикий розповів, коли зупиниться наступ РФ

22:47

Кірбі про план "Б" допомоги США: завжди розглядаємо інші можливості

22:38

У принца Вільяма зробили різку заяву про здоров'я його дружини Кейт Міддлтон

22:32

У Раді розповіли, яке покарання придумали для ухильників від мобілізації

Частину українців можуть позбавити пенсій вже 1 квітня: хто в зоні ризикуЧастину українців можуть позбавити пенсій вже 1 квітня: хто в зоні ризику
22:23

"Невпізнанна": РосЗМІ здивували фото відкинутої Кабаєвої

21:57

Хвора Шеннон Доерті шокувала історією про бійку з колегою по "Беверлі-Гіллз"

21:43

У ЄС майже "закрили" рахунок на 800 тисяч снарядів для ЗСУ: коли з'являться на фронті

21:05

Допущені МОК білоруські гімнастки виступили перед Лукашенком в академії Кабаєвої

Реклама
20:59

Окупанти застрягли під Авдіївкою: в ЗСУ назвали новий "важливий" напрямок для РФ

20:08

Співала під кадри з Путіним і зброєю: Повалій у РФ знялася в пропагандистському кліпі

20:01

ЗСУ готуються до контрудару: Павлюк назвав найгарячіші напрямки на фронті

19:54

Росія підтвердила удар по Одесі: ввижаються морські дрони

19:32

Мама Вєрки Сердючки вперше стане бабусею

19:30

Регіони засипатиме снігом: Україну накриває морозний антициклон

19:29

"БФ "Велич Життя", БФ "Скарбниця нації", компанія "Listmann GmbH & Co" спільно з партнерами передали Донеччині обладнання - Владислав Ландар". новости компании

19:27

Місячний календар на 7 березня: на що не варто покладатися у цей день

19:10

Несподівано, але факт: у трьох знаків зодіаку збудеться мрія в березні

19:08

Скільки ще Москва здатна буде вести війну проти України?Погляд

19:04

Сутички з поліцією, спалені шини та труна: у Польщі пройшли масові протести фермерів

Реклама
18:56

Скаргами до людей Орбана в Єврокомісії, Порошенко по суті загальмував вступ України до ЄС - експерт

18:49

Зеленський не був ціллю: зʼявилися дані про наслідки удару по Одесі

18:40

Чому влада створюватиме проблеми українцям із пенсіями: пояснення юриста

18:24

Як зробити ефект довгих вій: дівчина показала дивовижний лайфхак

18:16

Сергій Стерненко. Росіяни кажуть, що корабель "Котов" був зайвимВідеоблоги

18:11

Як зробити шпроти в домашніх умовах: прекрасний спосіб

17:55

Орбан зустрінеться з Трампом: обговорять, як "зупинити" війну РФ проти України

17:54

Усі будуть здивовані: експертка назвала секретний продукт для збереження молодостіВідео

17:43

Перерахунок пенсій для українців: через новий фактор підвищать частину виплат

17:28

Після першої появи: стан здоров'я Кейт Міддлтон різко змінився

17:26

Щоразу новий можна не купувати: як очистити валик від фарби

17:17

Прем'єр Греції після обстрілу кортежу Зеленського: не встигли піти в укриттяФото

17:05

Соломія Вітвіцька вперше публічно оцінила свій роман із військовим

16:51

60-секундна техніка може зробити ваші вії довшими та об'ємнішими

16:35

"Їм все одно куди бити": Росія вдарила ракетами поблизу кортежу Зеленського в Одесі

16:32

Який вигляд має позашлюбна дочка путініста Стаса Михайлова, яку няньчила Валерія

16:30

Як довго можна їздити в авто на одному маслі: поради водіям

15:50

Гороскоп на березень: Ракам - фінансовий успіх, Скорпіонам - критикаВідео

15:46

34 тисячі гривень та позбавлення прав: в Україні можуть ввести нові штрафи для водіїв

15:43

Бійці "Фавориту" отримали ще 50 FPV-дронів від FAVBET реклама

Реклама
15:38

Молодик 10 березня: трьох знаків зодіаку відвідає справжнє щастя

15:36

Знищили важливий об’єкт і "поклали" 515 окупантів: генерал – про успіхи на одному з напрямків

15:25

У захопленому Бердянську підірвали машину з організаторкою "виборів" Путіна

15:22

Росія скинула на села Сумської області "касетки": населені пункти заміновано

15:14

Холоденко розкрила спосіб, як швидко зняти тривожний стан

15:05

Син Андрія Шевченка здивував заявою про Україну

14:55

Гороскоп на завтра 7 березня: Діві - особливий комплімент, Скорпіону - бажання одружитися

14:50

Вплине на ситуацію в морі: британська розвідка оцінила удар по "Сергію Котову"

14:45

Козловський розповів, що Кондратюк відмазав синів від служби, та обізвав Путіним

14:40

Як за очима та бровами визначити характер людини

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тиждень
Лайфхаки
Кімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти