"Можливості для цього є": В'ятрович пояснив, чому поточна війна з РФ може стати "останньою"

В'ятрович пояснив, чому поточна війна з РФ може стати "останньою"/ Фото УНІАН, Reuters

Нардеп і екскерівник Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович розповів, що при певному збігу обставин нинішня війна з Росією може стати останньою. Про це він розповів у коментарі порталу "Новоє врємя".

"Якщо ми її переможемо, - так. Всі можливості для цього є. Це дуже довга наша війна з Росією. Називаю її нашою "столітньою війною" [за аналогією війни між Англією і Францією в 1337-1453 роки ‒ Главред], тому що вона почалася в 1917 році, коли Україна вперше спробувала проголосити свою незалежність. Ця війна тривала з перервами. Зараз є дуже сприятливі умови порівняно з нашими попередниками для того, щоб завершити її перемогою", — сказав В'ятрович.

Як вважає нардеп, українці, звичайно, можуть довго дискутувати з приводу назви даної війни, але у росіян "вона повинна називатися останньою".

"Є спроби назвати її" вітчизняною", копіюючи радянську пропаганду часів Другої світової. Хтось називає її війною за незалежність, деякі пропонують і інші назви. Мені найбільше імпонує "війна за незалежність", тому що вона найбільше описує весь контекст боротьби", — підсумував В'ятрович.

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Нагадаємо, раніше військовий експерт і директор Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння Валентин Бадрак заявив про те, що війна в Україні може не закінчитися якщо Путіна усунуть або фізично, або просто позбавлять влади.

До того Володимир В'ятрович говорив про те, що вважає - Україна кровно зацікавлена в тому, щоб Російська Федерація розпалася на безліч невеликих держав.

"Будь-які спроби зараз зупинити війну, навіть якщо нам вдасться вийти на свої кордони і підписати будь-які угоди, буде просто означати відкладення цієї війни, якщо Росія буде залишатися в її нинішньому вигляді. Це означатиме, що ми будемо воювати, можливо, вже не ми, Але наші діти. Тому Україна зацікавлена в тому, щоб Росія зникла в нинішній формі. І тому вона повинна докладати максимум зусиль для цього, максимально активно говорити про це з нашими західними союзниками, які, нарешті, повинні зрозуміти, що це єдиний спосіб заспокоїти Росію і зробити так, щоб вона перестала бути загрозою миру", ‒ сказав в'ятрович.