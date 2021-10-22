У ВООЗ розповіли, скільки сотень тисяч медиків померло від COVID-19 / УНІАН

Зі старту пандемії COVID-19 від ускладнень коронавірусу померли від 80 тисяч до 180 тисяч медичних працівників. Про це повідомляє ВВС з посиланням на відповідну заяву керівника ВООЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса.

На думку чиновника, медичний персонал повинен отримувати щеплення від COVID-19 в першу чергу. Глава ВООЗ також розкритикував несправедливість у розподілі уколів.

"Дані з 119 країн показують, що в середньому двоє з п'яти медичних працівників у світі повністю вакциновані. Але, звичайно, за цим середнім значенням ховаються величезні відмінності між регіонами та економічними групами", - зазначив Гебрейесус. Крім того, він додав, що всього в світі налічується близько 135 мільйонів медпрацівників

Як повідомлялося, у Всесвітній організації охорони здоров'я вважають ‒ пандемія COVID-19 "триватиме на рік довше, ніж потрібно". І все через повільну вакцинацію в небагатих країнах.

Старший радник ВООЗ Брюс Ейлуорд каже, що в Африці на даний момент від коронавірусу вакциновано менше 5% населення. Він закликав багаті держави відмовитися від своїх місць у черзі на вакцини, щоб фармкомпанії змогли віддати перевагу країнам з низькими доходами.

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Нагадаємо, тим часом у світі зафіксували новий підвид штаму коронавірусу Дельта AY.4.2. Він може бути ще більш заразним і з'явився в середині літа в декількох європейських країнах. Тепер він дістався до Ізраїлю.

Заразився новим штамом коронавірусу AY.4.2 11-річний хлопчик, який повернувся з Молдови. Мутацію COVID-19 виявили у неповнолітнього під час тестування в аеропорту Тель-Авіва.

Хлопчика відразу ж ізолювали. Уточнюється, що хворий після прильоту ні з ким не спілкувався. Зараз він під наглядом лікарів.