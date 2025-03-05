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У Берліні пообіцяли надати Україні додаткові 3 млрд євро, які блокував Шольц

Маріна Фурман
5 березня 2025, 01:15
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Мерц планує зустрітися з Шольцом для обговорення питання допомоги Україні.
Мерц, Шольц
Україна може отримати 3 мільярди євро від Німеччини / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Основне:

  • Мерц хоче віддати Україні 3 мільярди євро, які заморозив Шольц
  • Майбутній канцлер анонсував зустріч з Шольцом

У вівторок, 4 березня, переможець парламентських виборів у Німеччині Фрідріх Мерц заявив, що Берлін виділить додаткову допомогу Україні в розмірі 3 млрд євро. Ці кошти були заморожені Олафом Шольцом. Про це повідомляє Le Monde.

Він анонсував зустріч з канцлером Шольцом, щоб розв'язати питання про додаткову допомогу для України.

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"Ми припускаємо, що кошти буде виділено швидко", — сказав він.

Ці кошти планували передати ще минулого року, але фінансування було заморожено канцлером Олафом Шольцом.

Водночас консервативна і соціал-демократична партії Німеччини, які ведуть переговори щодо формування майбутнього уряду, заявили, що хочуть зробити безпрецедентні інвестиції в кілька сотень мільярдів євро для зміцнення оборони та економіки країни на тлі загрози розриву відносин зі США.

Позиція Шольца щодо війни в Україні - новини за темою

Нещодавно Олаф Шольц заявив, що адміністрації Дональда Трампа слід дати зрозуміти главі Кремля Володимиру Путіну, що Європа і Сполучені Штати продовжуватимуть допомагати Україні. Європейські країни витрачають на підтримку Києва більше, ніж США, тому з Європою треба рахуватися, а європейських лідерів треба підключити до мирних перемовин. Він наполягає на участі Європи в переговорах, спрямованих на завершення російсько-української війни.

Як писав Главред, нещодавно Шольц назвав "недоречними і передчасними" розмови та суперечки щодо розміщення миротворчих сил в Україні. За його словами, така позиція передбачає, що Київ не поверне всі окуповані країною-агресоркою Росією території. Також він наголосив, що жодні рішення не повинні ухвалюватися в обхід самої України.

Крім того, Шольц вважає егоїстичною ідею Трампа щодо природних ресурсів України в обмін на допомогу. Німецький канцлер вважає, що Київ має використовувати сировину для відновлення країни після закінчення бойових дій.

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Хто такий Фрідріх Мерц

Фрідріх Мерц - німецький політичний діяч, лідер Християнсько-демократичного союзу з 31 січня 2022 року.

25 червня 2024 року Мерц зробив заяви в інтерв'ю The Times і ZDF щодо необхідності пошуку мирного врегулювання збройного конфлікту в Україні, припинення вогню та початку мирних перемовин із президентом Путіним, хоча раніше постійно вимагав розширення військової допомоги Україні та, зокрема, критикував канцлера Олафа Шольца за відмову надати їй крилаті ракети дальнього радіусу дії Taurus.

За підсумками дострокових парламентських виборів у Німеччині, які відбулися 23 лютого, Християнсько-демократичний союз здобув перше місце. Ймовірно, Мерц стате наступним німецьким канцлером.

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війна в Україні Німеччина грошова допомога Фрідріх Мерц
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