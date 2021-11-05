У Бельгії юну студентку-співачку з України на смерть переїхав трамвай

Елла Петніченко / facebook.com/imepnamur

У місті Льєж (Бельгія) трагічно загинула 28-річна українка Елла Петніченко. У вівторок, 2 листопада, її на смерть збив трамвай. Трагічна звістка була опублікована на Facebook-сторінці Королівської консерваторії міста Льєж (IMEP), студенткою якої вона була.

За інформацією порталу Bx1, трагедія сталася ввечері 2 листопада близько 19:00. Трамвай лінії B2 збив українку, яка переходила дорогу на зупинці Union. На місце оперативно прибули поліція та екстрені служби. Втім, врятувати жінку не вдалося. Обставини її загибелі з'ясовуватимуть правоохоронці. Водій транспортного засобу доставлений в лікарню. Як пишуть бельгійські ЗМІ, він знаходиться в повному шоці від події.

Елла Петніченко - родом з міста Сіверськ (Донецька область). Як пише місцеве видання La Capitale, дівчина переїхала до Бельгії в 2017 році і мріяла стати оперною співачкою. В Україні у неї залишилася мати. Сім'я, у якої Елла жила в Льєжі, нітрохи не вірить у версію про самогубство. Адже тільки недавно дівчина пройшла відбір на престижний конкурс оперних Viñas в Парижі.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Любуському воєводстві на заході Польщі сталася ДТП, в якій загинула дівчина з України.

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Аварія сталася між населеними пунктами Будзехув і Ясень. Водій автомобіля Nissan - 31-річний українець, під час руху виїхав на зустрічну смугу, з'їхав у рів і перекинувся.

В результаті аварії, незважаючи на реанімацію, загинула 19-річна пасажирка з України. Водій та інші пасажири не постраждали.

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