Україна отримає від Світового банку 150 мільйонів доларів на боротьбу з COVID-19 / Reuters

Світовий банк дав добро на виділення Україні 150 мільйонів доларів. Кошти спрямовані на допомогу в боротьбі з коронавірусом, зокрема, на закупівлю вакцин.

"Рада виконавчих директорів Світового банку схвалила додаткове фінансування в розмірі 150 мільйонів доларів США для проєкту "екстрене реагування на COVID-19 і вакцинація в Україні". Ці кошти допоможуть запобігати, виявляти і реагувати на загрози, викликані пандемією COVID-19, а також зміцнити національну систему охорони здоров'я України", - йдеться в повідомленні пресслужби банка.

Зазначається, що 120 мільйонів доларів додаткового фінансування допоможуть українському уряду закупити 16,5 мільйона доз вакцин, яких достатньо для вакцинації майже 20% населення.

Ця закупівля також дозволить 10-ти мільйонам осіб з пріоритетних груп населення отримати повну вакцинацію проти COVID-19.

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Решта 30 мільйонів доларів США будуть спрямовані на фінансування інших аспектів розгортання компанії з вакцинації: інформаційні технології, комунікація з громадськістю, посилення спроможності, а також закупівля обладнання для забезпечення холодового ланцюга та управління відходами.

Раніше йшлося про те, що Світовий банк готовий надати Україні другий транш у розмірі 350 мільйонів доларів, але після виконання певних умов.

"Перспективи другого траншу позики на політику розвитку у сфері економічного відновлення залежать від підтримки адекватної макроекономічної бази. Вони також залежать від прийняття того необхідного законодавства, яке встановить належну інституційну базу для функціонування нещодавно відкритого ринку землі, особливо від закону, який запускає Фонд часткового гарантування кредитів для допомоги малим і середнім фермерам отримати доступ до фінансування", – розповіла віцепрезидент Світового банку у справах регіону Європи і Центральної Азії Анна Б'єрде.

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