Вчені з'ясували, чому COVID-вакцина далеко не завжди ефективна

Чому вакцина не завжди ефективна на ніч заберу / УНІАН

Вчені з Утрехтського університету в Нідерландах повідомили про те, що імунна система людини унікальна. Саме тому інфекція переноситься по-різному і дія вакцини також відрізняється, повідомляє журнал Cell Systems.

Команда вчених на чолі з професором Альбертом Хеком за допомогою методів біомолекулярної мас-спектрометрії виміряли профілі антитіл приблизно у ста осіб, включаючи пацієнтів з коронавірусною інфекцією і людей, які отримали різні вакцини проти COVID-19.

Результати показали, що набір антитіл і їхня концентрація у кожної людини змінюються унікальним чином під час хвороби або після вакцинації.

Навіть у двох осіб, які отримали одночасно одну і ту ж дозу вакцини, формується різний профіль антитіл.

"Імунна система у всіх різна. Наші тести на антитіла показали, що всі по-різному реагують на вакцинацію. Організм деяких людей створює дуже ефективну імунну відповідь, в той час як іншим це не вдається", – підкреслили фахівці.

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Також вони з'ясували, що у більшості людей, хворих або здорових, в кожен конкретний момент часу в крові присутній від декількох десятків до декількох сотень різних антитіл у високих концентраціях, при цьому їх профіль у кожної людини абсолютно унікальний.

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Відзначається, що низькі рівні антитіл після вакцинації говорять не про те, що вакцина неефективна, а про те, що імунна система у даної людини реагує на вакцину гірше, ніж у інших.

З тієї ж причини у деяких людей рівень антитіл може значно знижуватися з часом, і такі люди швидко стають знову сприйнятливими до вірусу.

Дослідники встановили, що в однієї людини зі ста після вакцинації антитіла не виробляються зовсім. Для вирішення цієї проблеми автори дослідження пропонують якомога швидше ввести процедуру масового тестування на антитіла.

Нагадаємо, раніше в Китаї був зафіксований перший випадок смерті людини, що заразився вірусом мавпи B (BV-єдиний ідентифікований вірус герпесу приматів, який проявляє серйозну патогенність у людей).

Жертвою нового вірусу став ветеринар з Пекіна, але його близькі контакти поки захищені від цього.