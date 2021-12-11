Науковці навчилися заздалегідь визначати пацієнтів, які будуть важко хворіти на COVID-19

Вчені навчилися заздалегідь визначати пацієнтів, які будуть важко хворіти на COVID-19 / Reuters

Учені навчилися оцінювати ризики важкої форми коронавірусу. Міжнародна група дослідників виявила біологічну ознаку, яка може допомогти виявити людей з високим ризиком розвитку важкої форми COVID-19 ще на самому початку хвороби.

Дослідники провели аналіз різних генів, пов'язаних з надмірною пневмонією, повідомляє WEHI. Зокрема, за допомогою передових технологій вони зробили скринінг генів, пов'язаних з надмірною пневмонією — ключовим показником тяжкості хвороби COVID-19.

Науковці прийшли до висновку, що новий тест може вказати на ризики запалення легенів за унікальними для коронавірусу патернами. З його допомогою науковці планують заздалегідь визначати найбільш вразливих пацієнтів ще на початковому етапі. Відзначається, що це дозволить скоротити смертність від епідемії.

За словами вчених, зразки аналізів здали 30 пацієнтів у трьох групах: 10 з яких — хворі на COVID-19, 10 з грипом H1N1 і 10 здорових людей.

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Дослідники змогли створити модель транскрипції генів, що показують вплив коронавірусу та вірусу грипу H1N1 на різні частини легенів.

Під час дослідження з'ясувалося, що ген IFI27 виявився найбільш надійним показником важкого запалення в разі захворювання на COVID-19.

"Дослідження підтвердили, що експресія IFI27 у людей з коронавірусом тісно пов'язана з тяжкістю хвороби. Це означає, що ми можемо відразу оцінити рівні IFI27 в крові незалежно від перших симптомів пацієнта", – пояснила один з дослідників Мелісса Девіс.

Саме таким чином вчені мають намір швидко визначати найбільш вразливих людей, щоб запобігти важким ускладненням під час захворювання.

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Нагадаємо, раніше вчені Манчестерського університету у Великобританії з'ясували, що люди з психічними розладами, наприклад, з шизофренією, у п'ять разів частіше вмирають від коронавірусу. Крім того, вони втричі частіше потрапляють до лікарні через COVID-19.

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