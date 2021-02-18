ЗМІ дізналися точний час смерті Андрія Мягкова

Мягков помер сьогодні у своїй квартирі, яка знаходиться у Москві, з'ясували журналісти.
Радянський та російський актор, зірка фільму Іронія долі та Службовий роман – Андрій Мягков – помер у четвер, 18 лютого, о 3:40 за київським часом.
Артист помер у своїй квартирі, яка знаходиться у Москві на вул. Генерала Єрмолова, повідомляє 5-tv.ru.
За відомостями телеканалу, рідні побачили, що артист був без свідомості, і викликали йому швидку допомогу.
Медики реанімували Мягкова, проте не змогли повернути його до життя та констатували смерть.
"Смерть Мягкова було констатовано о 4:40 за московським часом", – наголошується у матеріалі.
- Нагадаємо, вранці 18 лютого у пресслужбі Московського художнього театру ім. Чехова повідомили, що Андрій Мягков помер у віці 82 роки.
- ЗМІ писали, що актора вдома без свідомості знайшла його дружина актриса Анастасія Вознесенська. За попередніми відомостями, артист помер до приїзду медиків. Можлива причина смерті Мягкова – гостра серцева недостатність.
- Прощання з актором пройде 20 лютого в МХТ ім. Чехова, початок – о 9:00 за київським часом. Потім Мягкова відспівуватимуть у храмі Воскресіння Словущого на Успенському Вражку. Після цього артиста поховають на Троєкуровському кладовищі.