ЗМІ дізналися точний час смерті Андрія Мягкова

Смерть Андрія Мягкова лікарі констатували о 3:40 за Києвом, дізналися журналісти / скріншот

Радянський та російський актор, зірка фільму Іронія долі та Службовий роман – Андрій Мягков – помер у четвер, 18 лютого, о 3:40 за київським часом.

Артист помер у своїй квартирі, яка знаходиться у Москві на вул. Генерала Єрмолова, повідомляє 5-tv.ru.

За відомостями телеканалу, рідні побачили, що артист був без свідомості, і викликали йому швидку допомогу.

Медики реанімували Мягкова, проте не змогли повернути його до життя та констатували смерть.

"Смерть Мягкова було констатовано о 4:40 за московським часом", – наголошується у матеріалі.