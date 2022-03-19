"Сценарій Білорусі" для України: Лукашенко назвав вимоги Путіна до Зеленського

Переконаний, що нам не доведеться воювати з Україною - Лукашенко / Reuters

Російський президент Володимир Путін пропонує президенту Володимиру Зеленському сценарій так званого "розвитку" України шляхом Білорусі. Москва вимагає, щоб у Києва не було ядерної зброї (якої у країни немає, - ред.), не загрожувати Росії (Україна і не загрозою, - ред.) і надати право народу говорити будь - якою мовою (в українців це право є, - ред.). Про це заявив самопроголошений президент білоруської республіки Олександр Лукашенко.

"Вона (Україна) не повинна мати ядерну зброю, не повинна загрожувати Росії, вона не повинна забороняти людям, які живуть в Україні, розмовляти будь-якою мовою", - сказав він в інтерв'ю японському телеканалу TBS.

Більше того, що він стверджує, що Путін пропонує Зеленському нібито "абсолютно прийнятний варіант договору", а Росія, мовляв, "у цій війні не програє".

Також політик сказав про те, що білоруських військових в Україні немає, а Мінськ воювати з Києвом нібито не збирається.

"Ми не нападаємо на Україну, ми не бомбимо Україну, нас ніхто не просить це робити", - каже Лукашенко.

Однак він пригрозив "відповіддю" на нібито "ескалаційні" дії України щодо Білорусі. Але заперечує наміри воювати з Києвом.

"Я практично переконаний, що нам не доведеться воювати з Україною", - підкреслив Олександр Лукашенко.

Раніше в МВС України заявили, що Лукашенко всіляко намагається уникнути військового конфлікту Мінська з Києвом.

"Білоруські війська і особисто Лукашенко наразі намагаються зробити все від себе залежне, щоб не вступити в прямий контакт", - сказав радник глави міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.