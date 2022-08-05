"Ракети до HIMARS везуть трамваями": окупанти зганьбилися своїми фантазіями про логістику в ЗСУ

Окупанти думають, що ЗСУ везуть ракети до HIMARS трамваями/ Вікіпедія, УНІАН

У Росії уже навіть не натискають на гальма, виголошуючи в ефірі пропагандистського телебачення усе нові абсурдні заяви про Збройні сили України. Ще одна така заява прозвучала з уст ветерана російської військової розвідки Рустема Клупова, який заявив, нібито ЗСУ возять ракети до американської реактивної системи залпового вогню HIMARS автобусами і трамваями.

Такі свої роздуми Клупов озвучив під час розмови з російським пропагандистом Володимиром Соловйовим в ефірі російської програми на ТБ. При цьому він пофантазував, нібито російські окупанти змогли знищити частину ракет до таких РСЗВ.

"Кожен вистріл HIMARS коштує 1 мільйона доларів. І частина цих боєприпасів була знищена нашими артилерією та авіацією", – поділився своїми рожевими мріями представник окупантів.

На його думку, українським військовим нібито доводиться возити такі боєприпаси трамваями, щоб заховати їх від "пильного ока" російських військових.

"Частина цих боєприпасів застрягла і були дані про те, що не ризикують перевозити великими партіями. Відчувається такий певний голод цих боєприпасів, тому застосовуються не так часто. Підвезли, вистрелили, заховали – чекають наступну поставку. Коли наступну поставку організовують, то в автобусах чи в трамваях везуть ці ракети", – виплеснув свою "цінну експертну думку" колишній російський розвідник.

Раніше окупанти зганьбилися ще однією своєю заявою. Вони повідомили, нібито їм вдалося знищити у Харкові дві РСЗВ HIMARS. При цьому з відео, яке вони поширювали як доказ, виходило, нібито дві такі 16-тонні установки стояли в кабінеті на другому поверсі багатоповерхівки.

Нагадаємо, керівництво американської армії вкрай вражене новим способом застосування РСЗВ HIMARS, який ЗСУ використовують у війні проти російських окупантів.

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