Однокурсник Путіна розповів про його смертельну хворобу

Володимир Путін страждає від раку / сайт Кремля

Президент Росії Володимир Путін, швидше за все, страждає від онкології. Зараз йому підтримують його здоров'я за допомогою терапії, розповів в ефірі програми все по свавіллю на Апостроф TV радянський розвідник, майор КДБ, однокурсник Путіна Юрій Швець.

"Я думаю, що він себе підтримує за допомогою інтенсивної терапії, лікування. За моїми спостереженнями, він дійсно хворий, його лікують. Мабуть, дуже сильний засіб застосовується. У нього, буває, входить перебіг його хвороби до ремісії, коли йому стає значно краще. За моїми спостереженнями чисто візуальним, вона настала буквально за два тижні до зустрічі з Байденом в Женеві. Досі йде ця ремісія, як довго триватиме - знає тільки лише Господь Бог", - зазначив Швець.

"Я чув, що у нього colon cancer (рак товстої кишки). Але за сучасних методів лікування і можливостей ... у мене, припустимо, є хороший знайомий, у якого в дуже занедбаному стані було це саме захворювання. Йому зробили операцію, йому вже під 80, і пройшло вже років 15, а він себе почуває цілком нормально", - розповів розвідник.

Раніше Главред повідомляв про те, що скандальний лідер Ліберально-демократичної партії РФ Володимир Жириновський потрапив у новий скандал.

Під час телевізійних передвиборчих дебатів російський політик буквально вистрибнув зі штанів в запалі дискусії.

Зазначимо, що Жириновський втратив штани під час своєї промови на передвиборчих дебатах на каналі ТВЦ. Звернемо увагу, що конфуз з лідером ЛДПР стався під час того, як він обрушився з критикою на тих, хто "влаштував капіталізм".