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Вночі лунали вибухи у Ростовській області: росіяни скаржаться на атаку дронів

Маріна Фурман
27 листопада 2024, 09:56
734
У Ростовській області вночі було неспокійно.
дрон ВСУ, взрыв
РФ під атакою дронів / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 43 окрема механізована бригада

Основне:

  • Безпілотники атакували РФ
  • Вибухи лунали у двох районах Ростовської області

У ніч на 27 листопада безпілотники вкотре атакували Ростовську область. Про це у Telegram повідомив радник маріупольського міського голови Петро Андрющенко.

За його словами, протягом ночі вибухи пролунали у кількох районах Ростовської області.

відео дня

"01:20 було атаковано Мясніковський район, х. Чкалов - місце базування 381 гаврдейського арт полку. Збивали зі всіх видів зброї. Наслідки на землі, чим у підсумку "збили" в стані уточнення.", - пише радник.

Також вибухи було зафіксовано в районі Зернограду Ростовської області. Варто зазначити, що у районі аеропорту місцеві жителі виявили уламки безпілотників.

Влада РФ у звичній для себе манері повідомляє про успішне збиття всіх безпілотників. За версією окупантів, вночі над Ростовською областю було нібито знищено 10 БпЛА різних типів.

Вибухи в Ростовській області – відео:

Вночі лунали вибухи у Ростовській області: росіяни скаржаться на атаку дронів

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Як писав Главред, 26 листопада, РФ також була під атакою дронів. Під прицілом Сил оборони України були аеродроми РФ, склади з БК та з нафтопродуктами. За словами, радника міського голови Маріуполя, в аеропорту Таганрога базуються гелікоптери, зокрема К-52. Також гучно було в Новошахтінську та Кам'янську.

23 листопада, у Курській області Росії пролунали потужні вибухи. У регіоні оголосили повітряну тривогу у зв'язку з атакою невідомих БпЛА та ракет. Через кілька хвилин губернатор регіону повідомив, що на Курщині працює російське "ПеВеО". Водночас у російських пабліках розгорілося активне обговорення ситуації. Місцеві жалілися на потужні вибухи і повідомляли про "приліт".

У ніч на 20 листопада ГУР вдарили по командному пункту угруповання військ РФ. У Росії було уражено командний пункт. У місті Губкін Бєлгородської області було чутно вибухи та видно густий туман.

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Хто такий Петро Андрющенко?

Петро Андрющенко - радник мера Маріуполя Вадима Бойченка. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україні у лютому 2022 року став фактичним "голосом" Маріуполя.

На своєму Telegram-каналі "Андрющенко Time" розповідає правду про жахіття окупації, депортацію людей російськими окупантами та про "фільтраційні" табори на Донбасі.

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дрони атака дронів Удари вглиб РФ
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