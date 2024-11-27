Вночі лунали вибухи у Ростовській області: росіяни скаржаться на атаку дронів

У Ростовській області вночі було неспокійно.

https://glavred.net/world/nochyu-razdavalis-vzryvy-v-rostovskoy-oblasti-rossiyane-zhaluyutsya-na-ataku-dronov-10617773.html Посилання скопійоване

РФ під атакою дронів / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 43 окрема механізована бригада

Основне:

Безпілотники атакували РФ

Вибухи лунали у двох районах Ростовської області

У ніч на 27 листопада безпілотники вкотре атакували Ростовську область. Про це у Telegram повідомив радник маріупольського міського голови Петро Андрющенко.

За його словами, протягом ночі вибухи пролунали у кількох районах Ростовської області.

відео дня

"01:20 було атаковано Мясніковський район, х. Чкалов - місце базування 381 гаврдейського арт полку. Збивали зі всіх видів зброї. Наслідки на землі, чим у підсумку "збили" в стані уточнення.", - пише радник.

Також вибухи було зафіксовано в районі Зернограду Ростовської області. Варто зазначити, що у районі аеропорту місцеві жителі виявили уламки безпілотників.

Влада РФ у звичній для себе манері повідомляє про успішне збиття всіх безпілотників. За версією окупантів, вночі над Ростовською областю було нібито знищено 10 БпЛА різних типів.

Вибухи в Ростовській області – відео:

Удари по території РФ - останні новини

Як писав Главред, 26 листопада, РФ також була під атакою дронів. Під прицілом Сил оборони України були аеродроми РФ, склади з БК та з нафтопродуктами. За словами, радника міського голови Маріуполя, в аеропорту Таганрога базуються гелікоптери, зокрема К-52. Також гучно було в Новошахтінську та Кам'янську.

23 листопада, у Курській області Росії пролунали потужні вибухи. У регіоні оголосили повітряну тривогу у зв'язку з атакою невідомих БпЛА та ракет. Через кілька хвилин губернатор регіону повідомив, що на Курщині працює російське "ПеВеО". Водночас у російських пабліках розгорілося активне обговорення ситуації. Місцеві жалілися на потужні вибухи і повідомляли про "приліт".

У ніч на 20 листопада ГУР вдарили по командному пункту угруповання військ РФ. У Росії було уражено командний пункт. У місті Губкін Бєлгородської області було чутно вибухи та видно густий туман.

Читайте також:

Хто такий Петро Андрющенко? Петро Андрющенко - радник мера Маріуполя Вадима Бойченка. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україні у лютому 2022 року став фактичним "голосом" Маріуполя. На своєму Telegram-каналі "Андрющенко Time" розповідає правду про жахіття окупації, депортацію людей російськими окупантами та про "фільтраційні" табори на Донбасі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред