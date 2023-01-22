'Не треба ілюзій, буде дуже непросто': у Медведєва почалася шалена паніка через новий Рамштайн

Російський чиновник-пропагандист розмріявся, що у світі буцімто буде створено новий альянс, який протидіятиме США та їхнім союзникам.

Медведєв влаштував істерику через нове засідання у форматі Рамштайн / УНІАН

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв закотив істерику через нове засідання у форматі "Рамштайн". Він визнав, що країні-агресорці Росії "буде дуже непросто".

"Зустріч у Рамштайні та виділення важких видів озброєння Києву не залишають сумнівів у тому, що наші вороги неодмінно довго намагатимуться вимотати нас, а краще знищити. І зброї у них достатньо. Якщо треба, почнуть робити нову. Тому не треба ілюзій. Які із цього висновки? Буде дуже непросто", - написав Медведєв у своєму Telegram-каналі.

Окрім того, російський чиновник-пропагандист розмріявся, що у світі буцімто буде створено новий альянс, який протидіятиме США та їхнім союзникам, після чого Вашингтон нібито відмовиться від підтримки України та Європи.

"У разі затяжного конфлікту в якийсь момент складеться новий військовий альянс із тих країн, яких дістали американці. Так завжди відбувалося, історія людства під час тривалих воєн. І тоді Штати остаточно кинуть стару Європу та залишки нещасних українців, а світ знову прийде до стану рівноваги. Якщо, звичайно, не буде надто пізно", - пофантазував Медведєв.

Зустріч на авіабазі "Рамштайн"

На американській військовій базі "Рамштайн" в Німеччині 20 січня пройшла зустріч Контактної групи з оборони України. Країни-партнери оголосили новий пакет підтримки Києва.

Так, Україна отримає засоби протиповітряної оборони з ракетами до них, бронетранспортери, бойові машини піхоти, позашляховики, вертольоти, гаубиці, САУ, снаряди і танки.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який брав участь у засіданні формату "Рамштайн", привітав повідомлення про нові поставки зброї в Україну. Він підкреслив, що нова військова допомога матиме величезне значення для України.

"Ця підтримка не тільки дозволить українцям захиститися від нових наступів Росії, але й дозволить їм розпочати власні наступальні дії, щоб відвоювати територію", - наголосив Столтенберг.

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