Лукашенко потужно вдарили ключкою по обличчю під час хокейного матчу

Під час зіткнення на ковзанці "президент" Білорусі отримав ключкою по обличчю від суперника.
У Білорусі, сьогодні, 9 квітня відбувся виставковий хокейний матч з елементами цирку. Вся справа в тому, що взяв у ньому участь самопроголошений президент республіки Олександр Лукашенко.
У Мінську в ці дні проходить фінальна серія республіканського аматорського турніру між командою президента Республіки Білорусь і командою Мінської області.
Під час зіткнення на ковзанці "президент" Білорусі отримав ключкою по обличчю від суперника.
Лукашенку довелося надавати допомогу на лавці, давши йому холодну хустинку.
Даний інцидент вирішила прокоментувати навіть пресслужба Олександра Григоровича. У ній заявили, що удар стався випадково, а не спеціально.
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Автор: Маша Тупченко