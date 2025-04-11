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Британія таємно відправляла своїх військових в Україну: ЗМІ розкрили ціль місії

Маріна Фурман
11 квітня 2025, 13:06
879
Сполучене Королівство неодноразово направляло до Києва кілька десятків регулярних британських інструкторів.
ВСУ, войска Британии
Навіщо Британія таємно відправляла своїх військових в Україну / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, 4 окрема танкова бригада

Коротко:

  • Британія неодноразово відправляла своїх солдатів в Україні
  • Головна мета — навчити українських захисників користуватися британською зброєю

Велика Британія кілька разів таємно відправляла в Україну своїх військових інструкторів. Справжня мета перебування британських солдатів в Україні — навчити українських військових користуватися зброєю, виробленою у Британії. Про це повідомляє газета The Times.

У матеріалі йдеться, що Британія направляла до Києва кілька десятків регулярних військовослужбовців, які навчали українських захисників користуватися протитанковими ракетами NLAW. Лондон передав їх Києву ще на початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року.

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Пізніше Британія відправила Україні далекобійні ракети Storm Shadow. Це сталося під час підготовки Сил оборони до весняного контрнаступу 2023 року.

Тому у 2023 році британські військові знову потайки прибули в Україну, щоб оснащувати літаки ракетами Storm Shadow та тренувати українські Сили оборони.

У газеті пригадують, що британські інструктори перебували в Україні з 2015 року, але в лютому 2022 року вони були змушені покинути країну.

Британія таємно відправляла своїх військових в Україну: ЗМІ розкрили ціль місії
Чисельність армій країн Європи / Інфографіка: Главред

Розміщення миротворців в Україні - новини за темою

Як писав Главред з посиланням на The Telegraph, Велика Британія розглядає можливість розміщення військ Сполученого Королівства в Україні терміном на п'ять років. Це один із варіантів, які обговорюють західні союзники. Головною метою розгортання військ був би негайний початок допомоги в навчанні та відновленні ЗСУ, щоб запобігти новій військовій агресії з боку РФ.

Тим часом Канада поки що не знає, чи братиме участь у потенційному розгортанні міжнародного миротворчого контингенту в Україні. Про це заявив прем'єр-міністр країни Марк Карні. Також він заявив про намір підтримувати Україну та не розглядає варіанти миру під тиском Москви.

Нагадаємо, як говорив говорив заступник голови Офісу президента Ігор Жовква, Україні потрібні не миротворці країн Європи, а реальна військова присутність.

"Якщо європейські країни серйозно налаштовані зробити свій внесок, вони повинні бути дійсно серйозними. Кожен військовий має бути готовий до реального бою", - попереджав чиновник.

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Що таке The Times?

The Times - впливова щоденна британська газета, одна з найстаріших у світі. Заснована у 1785 році Джоном Волтером. Власником газети є корпорація News Corporation на чолі з Рупертом Мердоком. Історично вважається консервативною газетою, однак у 2001 та 2005 роках підтримала Лейбористську партію під час виборів. Від часу заснування, протягом 219 років друкувалася у широкому форматі, але у 2004 році перейшла на компактний формат з наміром поширити свій вплив на молодшу аудиторію, пише Вікіпедія.

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