Адвокат Навального розповів, коли політика випустять на свободу

Олексій Навальний вже за 5 днів може опинитися в колонії.
Російський опозиційний політик Олексій Навальний зможе вийти з-під варти у 2023 році. Його відправлять до колонії приблизно через 5 днів, сказав адвокат політичного діяча Вадим Кобзєв, повідомляє ТАСС.
Згідно з підрахунками адвоката, Навальний, враховуючи всі терміни покарання, зможе вийти з в'язниці через два роки.
"Більш точно наразі не скажу, треба рахувати на калькуляторі. Але, за моїми підрахунками, він повинен вийти влітку 2023 року", - стверджує Кобзєв.
Він також додав, що після отримання тексту копії вироку у справі про наклеп на ветерана, Навального переведуть до колонії. До цього опозиціонер перебуватиме в слідчому ізоляторі Матроська тиша. Копію вироку Навальному у справі про наклеп повинні видати протягом 5 днів.Читайте такжеНовий суд над Навальним: стало відомо рішення у справі про "наклеп"
Олексій Навальний новини
- Симоновський районний суд міста Москви 2 лютого виніс вердикт Олексію Навальному, згідно з яким політику замінили умовний термін на реальний у справі компанії Ів Роше. Політик був засуджений на 3,5 роки позбавлення волі. Навального відправлять до в'язниці на 2,8 років через те, що суд врахував термін його перебування під домашнім арештом.
- Бабушкінський суд 20 лютого розглянув апеляцію на вирок Навальному і своїм рішенням підтвердив вердикт. Інстанція вважає законним рішення про заміну політику умовного терміну на реальний.
- У Раді Євросоюзу 22 лютого мають намір схвалити санкції проти осіб, які пов'язані з арештом Олексія Навального. Однак, згідно з даними журналістів, під санкції не потраплять російські олігархи, на чому наполягав Навальний і його соратники.