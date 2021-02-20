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Адвокат Навального розповів, коли політика випустять на свободу

20 февраля 2021, 20:41

Олексій Навальний вже за 5 днів може опинитися в колонії.

Навальний
Навальний може вийти на свободу влітку 2023 року - адвокат / Reuters

Російський опозиційний політик Олексій Навальний зможе вийти з-під варти у 2023 році. Його відправлять до колонії приблизно через 5 днів, сказав адвокат політичного діяча Вадим Кобзєв, повідомляє ТАСС.

Згідно з підрахунками адвоката, Навальний, враховуючи всі терміни покарання, зможе вийти з в'язниці через два роки.

"Більш точно наразі не скажу, треба рахувати на калькуляторі. Але, за моїми підрахунками, він повинен вийти влітку 2023 року", - стверджує Кобзєв.

Він також додав, що після отримання тексту копії вироку у справі про наклеп на ветерана, Навального переведуть до колонії. До цього опозиціонер перебуватиме в слідчому ізоляторі Матроська тиша. Копію вироку Навальному у справі про наклеп повинні видати протягом 5 днів.Читайте такжеНовий суд над Навальним: стало відомо рішення у справі про "наклеп"

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