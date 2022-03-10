В ОП назвали напрямки потужних ударів ЗСУ: двоє комполків РФ - "двохсоті"

/ УНІАН

Українська армія стримує наступальну операцію противника на усіх напрямках. Ворог продовжує підтягувати резерви, зберігається можливість проведення диверсій, повідомили в Міністерстві оборони України.

"Сили оборони України дають гідну відсіч і стримують наступальну операцію збройних сил РФ в усіх напрямках. У деяких з них окупаційні війська втратили боєздатність і вводять в операцію резерви. Для нарощування бойових здібностей ворог здійснює переміщення до кордонів України з'єднань і військових частин за іншими стратегічними напрямками... зберігається можливість проведення диверсій на військових об'єктах і об'єктах цивільної інфраструктури", – йдеться в повідомленні на сторінці відомства в Facebook.

В інформації підкреслюється, що Республіка Білорусь надає підтримку окупанту в забезпеченні поставок паливно-мастильних матеріалів, використанні залізничної інфраструктури та аеродромної мережі.

Також наголошується, що Російська Федерація не відмовляється від планів оточення Києва, продовжуючи наступальну операцію з поліського і Сіверського напрямків.

На Слобожанському напрямку противник наступає на населені пункти Ізюм, Петрівське, Грушуваха, а також міста Суми та Охтирка.

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Ворожа наступальна операція триває також на Донецькому та Таврійському напрямках.

Противник нарощує угруповання військ на Миколаївському напрямку.

У Чорноморській та Азовській операційних зонах окупанти продовжують ізолювати район бойових дій. Корабельні угруповання ВМФ ЗС РФ знаходяться в районах мису Тарханкут і озера Донузлав.

"Збройні Сили України в узгодженій взаємодії з іншими складовими сектора безпеки і оборони держави і силами національного опору стримують масований наступ окупаційних військ", – констатували в Міноборони.

У свою чергу радник глави Офісу президента Олексій Арестович підкреслив, що доба "закінчується з почуттям глибокого задоволення".

"Не менше п'яти серйозних ударів по окупантам з дуже пристойними результатами - включаючи загибель двох командирів їхніх полків. Включаючи тих, які лізли на Кривий Ріг і Нікополь. На північний захід від Харкова наші вибили їх з Дергачів і зайняли містечко. Віділлються вам, суки, дитячі сльози", - додав Арестович.

Раніше повідомлялося, що угруповання сил оборони Києва утримує певні рубежі. В результаті удару ЗСУ в Київській області сили російських окупантів понесли суттєві втрати.

"У районі населених пунктів Бородянка та Макарів під час наступальних дій підрозділів ЗС України противник зазнав значних втрат", - підкреслюється у зведенні.