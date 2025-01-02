РФ буде воювати "з коліс": Світан спрогнозував інтенсивність боїв у 2025 році

Росіяни вичерпали практично весь потенціал за останні три роки "великої" війни.

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Чи має армія РФ ресурси для потужних штурмів? / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Ключові тези:

У 2025 році окупанти не будуть знижувати інтенсивність боїв

Росіяни вийдуть на нульові складські запаси у 2025 році

РФ буде підіймати радянську техніку зі складів

У 2025 році Росія намагатиметься зберегти ту саму інтенсивність боїв, що й у 2024-му. Про це в інтервʼю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу Роман Світан.

Експерт зазначив, що більшої інтенсивності боїв, ніж у 2024 році, Росія створити вже не зможе через брак необхідних ресурсів.

Світан пояснює, що практично весь потенціал, який міг би бути використаний в широкомасштабних наступальних діях, росіяни вичерпали за останні три роки "великої" війни.

"У Росії залишився один фактично невичерпний ресурс – жива сила. Вона ставитиме в стрій росіян, підвищуючи грошове утримання, а також докуповуватиме живу силу за кордоном, тобто поповнюватиме особовий склад у режимі рекрутингу або найманства, залучаючи людей з усіх країн світу, зокрема, з Північної Кореї. Таким чином, Росія буде компенсувати свої втрати й намагатиметься утримувати на лінії бойового зіткнення 500-700 тисяч російських солдатів.", - розповів експерт.

Світан пригадав, що Росія ще у 2023 році досягла нульового рівня запасів боєприпасів на своїх складах, тому вона і почала докуповувати північнокорейські та частково китайські боєприпаси. Щодо техніки росіяни вийдуть практично на нульові складські запаси у 2025 році.

"Це означає, що всю стару радянську техніку, яка ще є на складах у противника, буде піднято, відновлено, відправлено на фронт і знищено на полі бою. А далі Росія буде воювати "з коліс": виробляти частину техніки й частину докуповувати. Навряд чи РФ купуватиме північнокорейську або іранську техніку – скоріше, це буде китайська техніка, переправлена через треті країни.", - зазначив він.

Окрім браку ресурсів, росіяни у 2025 році відчують на собі всю красу серйозних вуглеводневих санкцій, які в новому році точно будуть включені.

"Ці санкції, можливо, не будуть прямими проти Росії, а будуть непрямими – за рахунок збільшення видобутку нафти в США, що призведе до зниження цін на нафту. Усе це битиме по російській економіці, яка практично повністю залежить від вуглеводнів, тобто "нафтодоларів".", - підкреслив Світан.

Дивіться відео, у якому Світан поділився прогнозами на 2025 рік щодо війни з Росією:

Ситуація на фронті - останні новини

Нещодавно Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що впродовж минулої доби на фронті зафіксовано 140 бойових зіткнень. Зокрема, на Курахівському напрямку Сили оборони відбили 26 атак позицій наших військ поблизу Українки, Петропавлівки та Курахового.

Як писав Главред з посиланням на аналітиків DeepState, російська окупаційна армія просунулася в місті Курахове і ще п'яти населених пунктах Донецької області.

Окрім того, Богдан Мірошников розповів, що наразі тривають бої за залишки приватного сектора біля Курахівської ТЕС. За його словами, на саму ТЕС окупанти ходять силами ДРГ, намагаються "промацати" слабкі місця ЗСУ.

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Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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