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"Путін з нас сміється, це помилка": реакція світу на переговори Трампа і Путіна

Юрій Берендій
19 березня 2025, 12:28
209
Розмова між Дональдом Трампом і диктатором Путіним викликала неоднозначну реакцію світових лідерів, які оцінили її вплив на перспективи миру в Україні.
'Путін з нас сміється, це помилка': реакція світу на переговори Трампа і Путіна
Як відреагували у світі на переговори Трампа і Путіна / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

  • Як відреагували у Франції та Німеччині на переговори Трампа і Путіна
  • Чому угода щодо припинення ударів по енергетиці не має цінності
  • Яка справжня ціль Кремля в переговорах із Трампом

Після телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом та президентом Росії Володимиром Путіним 18 березня 2025 року, світові лідери висловили різні реакції на досягнуті домовленості. Під час цієї бесіди Путін погодився на обмежене припинення атак на енергетичну інфраструктуру України, але утримався від підтримки ширшого мирного плану.

Главред зібрав реакції лідерів світу на переговори Трампа і Путіна.

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Реакція Макрона і Шольца

Канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Франції Еммануель Макрон підтримали перші кроки до припинення вогню в російсько-українській війні, наголосивши на важливості справедливого, тривалого та надійного миру для України.

Лідери відреагували на переговори президента США Дональда Трампа з кремлівським диктатором Володимиром Путіним, що відбулися ввечері 18 березня, і обговорили ситуацію під час спільної пресконференції.

Шольц підкреслив, що кінцевою метою всіх мирних ініціатив має стати справедливий і довготривалий мир для України.

"Озвучений заклик припинити атаки на енергетичну інфраструктуру може стати першим кроком на цьому шляху. Те саме стосується ініціативи технічних переговорів щодо припинення вогню на морі. Наступним кроком має бути повне припинення вогню в Україні якнайшвидше", – зазначив він, передає oboz.ua.

Макрон, у свою чергу, заявив, що переговори рухаються у правильному напрямку, і наголосив, що Франція завжди підтримувала мир, закликаючи не піддаватися маніпуляціям щодо переоцінки цінностей.

"Це історична роль Німеччини та Франції разом і всієї Європи поряд з українцями. Останні дискусії рухаються у правильному напрямку. І ми хочемо міцного та тривалого врегулювання для України й безпеки в Європі", – сказав Макрон.

Канцлер Німеччини також підкреслив, що будь-яке рішення має ухвалюватися лише за участі України. Макрон додав, що мета – досягнення надійного та підконтрольного режиму припинення вогню, а також розпочати всебічні мирні переговори, які забезпечать стійкий мир і відповідні гарантії.

Позиція Британії

Уряд Великої Британії підкреслив важливість справедливого та тривалого миру для України після телефонної розмови Дональда Трампа з Володимиром Путіним 18 березня.

Як цитує Sky News, речник британського уряду заявив, що Лондон вітає "прогрес, досягнутий президентом Трампом у напрямку припинення вогню". Водночас Велика Британія наголошує, що подальші переговори мають привести до "справедливого і довготривалого миру для України".

"Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно для того, щоб Росія більше ніколи не змогла здійснити незаконне вторгнення", – додав речник.

Реакція ЄС

Водночас верховний комісар ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, як повідомляє Reuters, заявила, що телефонна розмова Трампа з Путіним підтвердила неможливість довіряти Росії.

"Якщо ви прочитаєте обидві стенограми розмови, то стане зрозуміло, що... Росія насправді не хоче йти ні на які поступки", - заявила Каллас журналістам у Брюсселі.

Путін відмовився погодитися на повне 30-денне припинення вогню, на яке розраховував Трамп як на перший крок до тривалої мирної угоди.

Чи ефективне припинення ударів по енергетиці - Міноборони Німеччини

Угода між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним щодо 30-денного припинення атак на енергетичну інфраструктуру України та Росії не має жодної цінності.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в інтерв’ю ZDF, наголосивши, що російські удари по цивільній інфраструктурі України тривають, попри телефонну розмову Трампа з Путіним, передає DW.

"Путін веде тут гру. Я впевнений, що американський президент не зможе довго стояти осторонь і спостерігати", - висловився Пісторіус

За його словами, вимоги Кремля спрямовані на послаблення Києва, дозволяючи Росії нарощувати військову силу поблизу кордону або на окупованих територіях. Пісторіус висловив переконання, що Трампу доведеться відреагувати на це з огляду на силу і міжнародну репутацію США. Він також зазначив, що Європа залишається осторонь переговорів між Трампом і Путіним.

"Це помилка, тому що, врешті-решт, мир - якщо він має бути - повинен бути забезпечений і на європейській землі", - наголосив міністр оборони Німеччини.

Борис Джонсон - Путін "сміється з нас"

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, коментуючи результати переговорів 18 березня, заявив, що Путін прагне перетворити Україну на "васальну державу". У дописі в X він наголосив, що російський диктатор продовжує вбивати українців і намагається роззброїти й нейтралізувати країну. За словами Джонсона, Путін не веде справжніх переговорів, а просто "сміється з нас".

"Яка несподіванка – Путін відкидає безумовне припинення вогню. Він хоче продовжувати бомбити та вбивати невинних українців", – написав Джонсон.

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