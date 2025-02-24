Миротворці та мільярди допомоги: головні рішення саміту світових лідерів у Києві

В Україні міжнародний саміт присвячений третій річниці повномасштабної агресії з боку Росії в рамках якого було оголошено про ряд важливих рішень.

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Саміт світових лідерів в Києві 24 лютого - що відомо про результати / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

Які 5 кроків Зеленського до миру в Україні

Що відомо про рекордний пакет допомоги від Британії

Офіційна заява Стармера щодо британських миротворців в Україні

24 лютого 2025 року в Києві відбувся міжнародний саміт "Підтримуй Україну", присвячений третій річниці повномасштабного вторгнення Росії. У заході беруть участь делегації з майже 40 країн та міжнародних організацій. Особисто прибули лідери 13 держав, зокрема голова уряду Норвегії, прем'єр-міністр Іспанії, голова уряду Ісландії, голова уряду Естонії, президенти Литви та Латвії, прем'єр-міністр Канади, голова уряду Данії, президент Фінляндії, а також керівники Європейської ради та Європейської комісії.

Главред зібрав основні заяви ті рішення, які прозвучали в рамках саміту.

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5 кроків Зеленського до миру

Цей рік має стати початком встановлення реального та надійного миру. Президент Володимир Зеленський окреслив п’ять ключових кроків, які можуть цьому сприяти. Про це він заявив у своєму вступному слові на саміті "Підтримуй Україну".

"Цей рік повинен стати роком початку реального надійного миру. Путін не подарує нам цей мир, не віддасть його в обмін на щось. Ми маємо здобути мир силою, мудрістю і єдністю нашої з вами співпраці. Про мир неможливо просто оголосити за одну годину, неможливо оголосити за один день сьогодні, завтра, післязавтра, на жаль, така реальність", - сказав Зеленський.

Першим кроком є участь України та Європи у переговорах. Зеленський наголосив, що війна ведеться проти України, але її стратегічною ціллю є Європа та її спосіб життя. Тому безпека та майбутнє Європи не можуть визначатися без її участі.

Другий крок – відновлення довіри, зокрема через звільнення військовополонених.

"Росія повинна відпустити українців. Україна готова до обміну всіх на всіх, і це справедливий варіант", - запевнив Президент.

Третій – вступ України до НАТО. Президент зазначив, що Альянс є найефективнішим, найдешевшим і найнадійнішим способом гарантувати мир та безпеку в Європі. Це перевірена система, яка протягом десятиліть стримувала конфлікти, навіть на кордонах з Росією."Ми маємо чесно говорити: Україна заслуговує не тільки на членство в ЄС, але й на гарантії безпеки, які дає НАТО", - акцентував глава держави.

Якщо, за словами Зеленського, членство в НАТО для України і надалі залишиться закритим, "у нас не буде іншого вибору, ніж будувати НАТО в Україні".

Четвертий крок – гарантії безпеки від конкретних держав.

"У нас уже 28 безпекових угод з партнерами і майже з усіма, хто бере участь у сьогоднішній зустрічі. І це дуже чіткі зобов'язання, які роблять сильнішою Україну. Це оборонні, фінансові, політичні речі, які працюють передусім на нерозширення цієї війни. Нам потрібно збільшувати те, про що ми домовилися з вами на двосторонній основі - більше оборонного виробництва, більше фінансової стійкості, більше технологічних речей і те, що безпосередньо захищає життя людей - розвивати українську протиповітряну оборону", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що Україна створює основу нового європейського повітряного щита.Зеленський додав, що кожне зобов'язання щодо ППО, воно критично важливе. І на основі цього початкового фундаменту ми разом маємо створити досить дієву для безпеки систему гарантій для справедливого тривалого миру для України та всієї Європи", - зазначив Президент.

Зеленський підкреслив, що Україна формує основу нового європейського повітряного щита, а зобов’язання щодо посилення протиповітряної оборони є критично важливими. На цьому фундаменті необхідно створити надійну систему безпекових гарантій для України та Європи.

П’ятим елементом він назвав необхідність зберігати єдність.

"Зараз варто робити більше, ніж учора, підтримувати один одного більше, ніж будь-коли, щоб цього року можна було сказати: ми зробили все, що могли і мусили зробити, і ось мир є", - підсумував Зеленський.

Рекордний пакет військової допомоги та британські миротворці

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер наголосив, що для досягнення стійкого миру в Україні необхідно посилювати тиск на Росію. Він підтвердив готовність британських військових долучитися до миротворчої місії та оголосив про нові санкції проти так званого російського "тіньового флоту". Про це глава британського уряду заявив під час свого виступу на саміті "Підтримуй Україну", що проходить у Києві 24 лютого за участю світових лідерів.

"Ми повинні посилити тиск ще більше, щоб забезпечити міцний мир, а не просто призупинити бойові дії. І ми можемо зробити це трьома способами. По-перше, шляхом посилення військової підтримки України. Велика Британія робить це, надаючи 4,5 мільярда фунтів стерлінгів військової допомоги цього року, більше, ніж будь-коли раніше", — сказав він.

Стармер підкреслив, що союзники України мають продовжувати економічний тиск на Кремль, щоб змусити Путіна не лише вести переговори, а й іти на поступки. У зв’язку з цим він анонсував найбільший санкційний пакет Великої Британії від початку війни, спрямований на обмеження діяльності російського "тіньового флоту", а також на компанії з Китаю та інших країн, які постачають РФ компоненти для виробництва озброєнь.

Окремо британський прем’єр наголосив на необхідності консолідації міжнародних зусиль для досягнення миру, підкресливши важливість колективних дій світової спільноти.

"Президент США Дональд Трамп змінив глобальну дискусію за останні кілька тижнів, і це створило можливість для нас правильно визначити основи. Якщо ми хочемо, щоб мир настав, нам потрібно мати місце за столом, і будь-яке врегулювання має базуватися на суверенній Україні, підкріпленій сильними гарантіями безпеки", — наголосив він.

Глава британського уряду наголосив, що його країна готова та прагне підтримати миротворчі зусилля, зокрема, шляхом розміщення військ разом з іншими європейськими партнерами за відповідних умов.

Стармер підкреслив, що нині існує можливість сформувати основу для довготривалого миру. Водночас він переконаний, що для його досягнення Україна має брати безпосередню участь у перемовинах.

"Якщо ми хочемо тривалий мир - Україна має бути за столом перемовин. І маємо вибудувати суверенітет для України і потужні гарантії безпеки. Велика Британія готова підтримувати це своїми військами в Україні з європейцями і правильними умовами", - повідомив Стармер.

Військова та гуманітарна допомога від Норвегії

Норвегія надасть Україні 3,5 млрд євро військової допомоги у 2025 році, 1 млрд євро спрямовує на гуманітарну підтримку, по 300 млн євро – на енергетичний сектор та розвиток промисловості. Про це заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере.

"Стосовно Норвегії. Я хочу оголосити, що ми будемо виділяти 1 млрд євро на гуманітарну підтримку та підтримку цивільних. Ми хочемо надати військову допомогу… 3,5 млрд євро буде виділено в 2025 році", - сказав він в понеділок в Києві, виступаючи на пленарному засіданні "Підтримуй Україну".

Він зазначив, що почув запит президента України щодо підтримки енергетики та підтвердив виділення 300 млн євро на цю сферу.

Також, за його словами, Норвегія передбачила 4 млн євро фінансових гарантій.

"Також ми відкрили прямий канал інвестицій у вашу промисловість. 300 млн євро буде виділено на вашу промисловість. Можливо, ми зможемо співпрацювати в багатьох сферах, особливо тих, які стосуються дронів. Це надзвичайно важливо", - наголосив він.

Допомога Україні від Іспанії

Голова іспанського уряду Педро Санчес оголосив, що у 2025 році Україна отримає новий пакет військової допомоги від Іспанії на суму 1 мільярд євро. Ця ініціатива є частиною зусиль Мадрида щодо підтримки України у війні з Росією та подальшого відновлення країни.

"Ми будемо продовжувати надавати військову техніку та обладнання навіть ще з більшою рішучістю, ніж це відбувалося в минулому. Я готовий оголосити новий пакет військової допомоги для України на 1 мільярдів євро у 2025 році. Ми будемо працювати пліч-о-пліч з Україною над процесом відновлення", - заявив Санчес.

Крім того, прем'єр наголосив на важливості економічної співпраці та закликав іспанські компанії долучатися до відбудови України.

Окрему увагу приділено підтримці української громади в Іспанії – з цією метою планується створення спеціального українського хабу в провінції Аліканте.

Допомога Україні від Канади

Канада передасть Україні ще 25 бойових машин LAV III для потреб Збройних сил. Перші два бронетранспортери будуть доставлені вже найближчим часом. Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час саміту "Підтримуй Україну.

Крім того, він повідомив, що Повітряні сили України отримають чотири авіасимулятори для підготовки пілотів винищувачів F-16.

"І це на додачу до мільйонів додаткових компонентів боєприпасів, безпілотників і аптечок. Ми також розподіляємо перший транш із 5 мільярдів доларів допомоги Україні, що фінансується коштом доходів від заморожених російських активів, разом із наданням гранту, щоб допомогти Україні зберегти її енергетичну безпеку", — сказав Трюдо.

Допомога від ЄС

Європейський Союз також посилює підтримку України. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що у березні ЄС виділить 3,5 мільярда євро допомоги та зміцнить співпрацю в енергетичному секторі. Вона наголосила, що війна в Україні – це не лише її внутрішня справа, а ключовий виклик для всієї Європи та світу.

За словами фон дер Ляєн, Росія прагне капітуляції України, що становить загрозу для міжнародної безпеки. Вона нагадала, що загальний обсяг підтримки ЄС вже сягнув 134 мільярдів євро, а завдяки Українському фонду та кредиту G7 вдалося закрити бюджетний дефіцит України на 2025 рік.

"Можу анонсувати, що вже в березні надійде новий платіж Україні в 3,5 млрд євро", - сказала фон дер Ляєн.

Окрім фінансової допомоги, ЄС пришвидшить постачання зброї та боєприпасів, що стане головним пріоритетом роботи Єврокомісії у найближчі тижні. Також анонсовано новий пакет заходів для зміцнення енергетичної безпеки України, включно з інтеграцією енергоринків України та Молдови з європейською системою, а також розвитком відновлюваної енергетики.

"Усі ці зусилля призведуть до більшої енергетичної безпеки як для України, так і для Європейського Союзу", - сказала фон дер Ляєн.

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