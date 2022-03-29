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Армія РФ перегрупувалася для наступу - ЗСУ

29 березня 2022, 20:38

Зазначається, що на окремих напрямках противник намагається проводити штурмові дії.

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Армія РФ перегрупувалася для наступу - ЗСУ

Протягом доби російські війська продовжили здійснювати перегрупування з метою відновлення наступальних дій, передає Генштаб у вечірньому зведенні 25 березня.

Відзначається, що на окремих напрямках противник намагається вести штурмові дії і не залишає безуспішних спроб завдати вогневої поразки окремим підрозділам ЗСУ.

"Ворог вживає заходів щодо відновлення боєздатності, поповнення боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів з метою забезпечення готовності наступальних дій", - підкреслило українське військове керівництво.

Сили оборони Києва, продовжують відбиття наступу противника і утримують певні рубежі.

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"На тимчасово зайнятих територіях України окупанти продовжують терор місцевого населення, здійснюють примусове вивезення людей на територію Російської Федерації. З метою залякування місцевого населення російські загарбники здійснюють хаотичні обстріли населених пунктів, вилучають автомобільну техніку та особисті речі", - зазначили в Генштабі.

У тимчасово окупованому Луганську, в місцевій лікарні розміщений військовий госпіталь, повністю зайнятий пораненими військовослужбовцями РФ. Частина лікарні відведена для зберігання трупів, у зв'язку з тим, що місцеві морги перевантажені.

Окрім того, противник продовжує нести втрати серед керівного складу. Так, 25 березня, ЗСУ ліквідували командувача 49-ю загальновійськовою армією Південного військового округу генерал-лейтенанта Якова Резанцева.

Що прогнозують астрологи про припинення війни в Україні

Астрологи складають різні прогнози для України. Езотерик і астролог Олена Астропсихолог назвала дві важливі дати, коли війна в Україні може завершитися. Війна може завершиться вже в 20 числах квітня.

За прогнозом іншого астролога, з 8 квітня Меркурій буде в Овні. Це означає, що переговори з РФ будуть більш зрозумілі, конкретними і це хороший вектор, що ми зможемо домовитися про перемир'я. З 13 квітня буде поліпшуватися ситуація в Україні.

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війна в Україні військова агресія РФ новини України
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