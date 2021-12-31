Зеленський звернеться до українців: коли та де дивитися новорічний виступ

Володимир Зеленський / УНІАН

У п'ятницю, 31 січня президент Володимир Зеленський звернеться до укрінців перед настанням Нового року.

Звернення глави держави телеканали почнуть показувати з 23: 45. Відповідні анонси вже опубліковані провідними телеканалами.

Зазначимо, що за анонсом виступ глави держави триватиме до 00:01 1 січня 2022 року.

Де дивитися звернення Зеленського:

UA.Перший – 23:45;

1+1 – 23:45

Новий канал – 23:45

НТН – 23:50

Інтер – 23:50

Україна-23:55

ICTV – 23:55

СТБ – 23:50

5 канал – 23:50

Прямий-23: 50.

Нагадаємо, в 2018 році Зеленський офіційно оголосити про намір балотуватися в Президенти України.

Зробив він це під час святкового "Вечірнього Кварталу" на каналі "1+1". При цьому Новорічний виступ президента Петра Порошенка виявився зрушений.

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