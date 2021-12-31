Зеленський звернеться до українців: коли та де дивитися новорічний виступ

В якості президента Володимир Зеленський вже втретє звернеться до українців.
У п'ятницю, 31 січня президент Володимир Зеленський звернеться до укрінців перед настанням Нового року.
Звернення глави держави телеканали почнуть показувати з 23: 45. Відповідні анонси вже опубліковані провідними телеканалами.
Зазначимо, що за анонсом виступ глави держави триватиме до 00:01 1 січня 2022 року.
Де дивитися звернення Зеленського:
- UA.Перший – 23:45;
- 1+1 – 23:45
- Новий канал – 23:45
- НТН – 23:50
- Інтер – 23:50
- Україна-23:55
- ICTV – 23:55
- СТБ – 23:50
- 5 канал – 23:50
- Прямий-23: 50.
Нагадаємо, в 2018 році Зеленський офіційно оголосити про намір балотуватися в Президенти України.
Зробив він це під час святкового "Вечірнього Кварталу" на каналі "1+1". При цьому Новорічний виступ президента Петра Порошенка виявився зрушений.
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Автор: Олексій Тичина