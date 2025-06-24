За секунду чоловік втратив найрідніших: у Києві РФ вбила дружину та маленьку доньку

Родина проживала на третьому поверсі, квартира повністю зруйнована.

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У Києві загинула 11-річна дівчинка та її мама / Колаж: Главред, фото: ДСНС, скріншот із відео

Що відомо:

РФ атакувала Київ балістичними ракетами та "Шахедами"

Під ударом опинився 5-поверховий житловий будинок

Внаслідок атаки загинули 11-річна дівчинка та її мама

Російські окупанти атакували Київ балістикою та ударними безпілотниками типу "Шахед". Ворог вдарив по 5-поверховому житловому будинку у Шевченківському районі. Внаслідок удару були зруйновані квартири аж до підвалу. Під завалами довго шукали живих та загиблих.

Під зруйнованим будинком стояв Андрій. Він намагався мужньо стримувати емоції, але біль розривав із середини. У той момент рятувальники розбирали завали будинку, де були його дружина та 11-річна донечка. Відео вже розлетілось в Мережі.

відео дня

Андрій був на роботі, коли пролунав смертельний вибух. Донечка та дружина чоловіка були у квартирі на третьому поверсі, але від квартири нічого не лишилося, вона повністю зруйнована.

"Там, де вони зараз розкопують, там моя дитина і жінка. Мені здається, що це мені просто сниться. Хотів би, щоб дитина була жива", - казав Андрій з повними очима сліз.

Чоловік до останнього сподівався, що його найрідніших людей знайдуть живими, але дива не сталося. На жаль, рятувальники дістали з-під завалів тіла його донечки та дружини.

Дивіться відео з місця удару по Києву:

У Києві загинула 11-річна дівчинка та її мама / фото: скріншот

Удар по Києву 23 червня - головні новини

Як писав Главред, у ніч на 23 червня російські окупанти влаштували масовану атаку по Києву та області. Удари припали на житлові райони, лікарні, спортивну інфраструктуру. У Шевченківському районі столиці зруйновано цілий під'їзд житлової багатоповерхівки.

Згодом мешканець частково зруйнованого будинку в Києві, де завалився майже весь під’їзд, Він розповів, як йому вдалося вижити. Виявилося, що бетонна плита притиснула ноги чоловіку. Йому вдалося самостійно вивільнитися і спуститися з 5 поверху по громовідводу під звуки авто, які горіли і вибухали.

Крім цього, глава Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко попередив, що російські окупанти застосовують нову небезпечну тактику ударів по Україні. Загарбники проводять комбіновані атаки, під час яких спершу звечора запускають дрони, а потім – ракети.

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