Вигнали з трьох маршруток: під Запоріжжям водії відмовилися везти школярку, вимагаючи COVID-довідку

У Мелітополі школярку не пускали в маршрутку / УНІАН

У Запорізькій області, в місті Мелітополь через карантинні обмеження троє водіїв маршруток відмовилися везти дівчинку на навчання. Допомогти дитині погодився лише четвертий водій.

Про ситуацію повідомила в соціальних мережах мати неповнолітньої. Ганна Кропівка розповіла, що водії вимагали учнівський квиток або довідку зі школи. Їх у дівчинки не було, тому що банально не встигли зробитит\ та роздати, передає "РИА Мелітополь".

Жінка також зауважила, що інші правила водії маршруток без проблем порушують: беруть пасажирів більше дозволеного, пускають людей без масок і самі їх не носять. А ось з дитиною вирішили бути принциповими.

"Дитину вигнали з трьох маршруток! І це о 07:40 ранку. Холод, вітер. Наплювати! Був же наказ. Невже не видно, що їде учень? Над дівчинкою зжалився лише четвертий водій", – написала мати.

Скріншот з Facebook

З 7 жовтня Запорізька область перейшла в помаранчеву зону

Нагадаємо, як повідомляв Главред, з 7 жовтня Запорізька область перейшла в "помаранчеву зону". У Мелітополі заборонили проїзд у транспорті невакцинованим людям. Для проїзду в громадському транспорті, зокрема, у школярів повинна бути довідка з навчального закладу або учнівський квиток.

Між тим у місті склалася критична ситуація із захворюваністю коронавірусом. Лікарні заповнені, а пацієнти лежать навіть у коридорах.