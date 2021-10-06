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В Україні вже почали запроваджувати карантинні обмеження для транспорту

6 октября 2021, 17:58

Перевезення здійснюватимуть за скороченим графіком тільки в певний час.

Карантин в Києві
Карантин в Україні / УНІАН

В Україні в "червону" зону карантину можуть потрапити кілька областей вже на цьому тижні через ситуацію з епідемією коронавірусу, при цьому про обмеження роботи транспорту мова не велася.

У той же час в Мелітополі Запорізької області вже прийняли рішення про посилення заборон.

Як повідомляє пресслужба Мелітопольської міськради, зокрема, не пускатимуть у громадський транспорт громадян без сертифікатів про вакцинацію від COVID-19 або негативного результату тестування.

Крім того, перевезення здійснюватимуть за скороченим графіком тільки в певний час.

За результатами позачергового засідання місцевої комісії з питань ТЕБ та НС у Мелітополі вирішили з 7 жовтня запровадити додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи.

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Таким чином, з четверга, 7 жовтня, на міських автобусних маршрутах загального користування перевезення буде проводитися тільки з 06:00 до 09:00 і з 16:00 до 19:00 за умови обов'язкової наявності у водіїв і пасажирів:

  • негативного результату ПЛР-тесту на COVID-19, яке проведено не більше ніж за 72 години до поїздки;
  • або документа, що підтверджує вакцинацію від коронавірусу(навіть однієї дози);
  • або міжнародного, внутрішнього сертифіката або іноземного сертифіката, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 (одна доза - "жовті" сертифікати або повний курс вакцинації - "зелені" сертифікати).

Мелітопольських учнів і студентів до 18 років в автобусах будуть перевозити тільки за наявності довідки з навчального закладу.

Посилення карантину в Україні

У деяких областях України ситуація з коронавірусом набирає загрозливого масштабу.

Як заявив прем'єрміністр України Денис Шмигаль, на цьому тижні введуть "червону" зону.

"Найближчими днями кілька областей можуть потрапити в "червону зону", - заявив Шмигаль.

Це означає, що кінотеатри, кафе, ресторани, спортзали, театри та інші громадські місця зможуть працювати, тільки якщо 100% працівників закладу і 100% відвідувачів повністю вакциновані.

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Бізнес повинен сам перевіряти наявність відповідних сертифікатів про вакцинацію.

У працівників поліції та інших повноважних органів є відповідний програмний софт, завдяки якому вони перевірятимуть у відвідувачів наявність Сovid-сертифікатів, зазначив Шмигаль.

Які області можуть потрапити в "червону" зону

У Київській школі економіки повідомили, що цього тижня в цю зону можуть потрапити:

  • Харківська,
  • Запорізька,
  • Херсонська області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Україні сім областей відповідають "помаранчевій" зоні адаптивного карантину.

Серед них Житомирська, Запорізька, Рівненська, Сумська, Харківська, Херсонська та Чернівецька області. У всіх цих регіонах перевищено показник рівня захворюваності на коронавірус.

viber
коронавірус червона зона зони карантину
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